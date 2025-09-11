Xét xử phúc thẩm bị cáo tham gia vụ cướp tài sản từ 15 năm trước

{title}
Ngày 11/9, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3), Hội đồng xét xử phúc thẩm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Anh Đức (SN 1988), trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, nay là xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ.
Bị cáo Bùi Anh Đức tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Theo nội dung vụ án, ngày 25/6/2010, do nghiện ma túy và thiếu tiền, Nguyễn Đình Hùng rủ Bùi Anh Đức mang theo dùi cui điện đi tìm sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Đến Km13, đường Trường Sơn A thuộc địa phận huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), 2 đối tượng đã dùng dùi cui điện khống chế chị Bùi Thị Mai Liên, chiếm đoạt 2 điện thoại di động và hơn 1,3 triệu đồng. Toàn bộ tài sản sau đó bị các đối tượng bán, tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.
Quá trình điều tra, truy xét, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đình Hùng và Bùi Anh Đức là những người gây ra vụ cướp nói trên. Tuy nhiên, do các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, gia đình và cơ quan chức năng không xác định được các đối tượng này đã đi đâu và làm gì nên đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Đến khoảng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng sau 15 năm lẩn trốn nên đã phục hồi điều tra, đưa ra truy tố, xét xử theo quy định.
Ngày 11/6/2025, Viện KSND huyện Kim Bôi truy tố Nguyễn Đình Hùng và Bùi Anh Đức về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2, Điều 133, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015). Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đình Hùng 5 năm 6 tháng tù, Bùi Anh Đức 4 năm 6 tháng tù.
Ngày 30/6/2025, bị cáo Bùi Anh Đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho mức án nhẹ nhất.
Sau khi đánh giá toàn diện hồ sơ, lời khai và tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm. Căn cứ các điều khoản pháp luật liên quan, Bùi Anh Đức bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm).
Mạnh Hùng
