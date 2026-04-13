Xi măng Vicem Sông Thao - nền tảng vững chắc của những công trình

Hơn 20 năm trước, Nhà máy Xi măng Hùng Vương, tiền thân của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao ngày nay được đầu tư xây dựng với dây chuyền hiện đại. Nhà máy đã cho ra lò các sản phẩm clinker, xi măng PCB30, PCB40... với chất lượng cao và từng bước tạo dựng nền móng vững chắc trên thị trường. Sau gần 7 năm hội nhập sâu rộng vào hệ sinh thái Vicem, năm 2026, công ty chính thức đưa sản phẩm xi măng bao mang thương hiệu Vicem Sông Thao trở lại thị trường với khát vọng bứt phá và vươn xa trên thị trường vật liệu xây dựng.

Sự trở lại của thương hiệu xi măng Vicem Sông Thao không chỉ là thay đổi mẫu mã mà đã được Hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo của công ty hoạch định bằng một chiến lược sản xuất, kinh doanh bài bản, hiệu quả. Công ty đã đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xi măng rời giữ vai trò chủ lực với sản lượng trên 680 nghìn tấn/năm, xi măng bao trên 230 nghìn tấn/năm. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung duy trì và mở rộng mạng lưới logistics, các kênh phân phối, các đại lý bán hàng rộng khắp trên địa bàn các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và hướng đến xuất vào các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, công ty vẫn tiếp tục gia công xi măng bao cho Vicem Hải Phòng để tận dụng tối đa năng lực dây chuyền, bảo đảm sản xuất ổn định và phát huy hiệu quả liên kết trong hệ thống Vicem.

Xi măng Vicem Sông Thao với chất lượng vượt trội, giá cả cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp và linh hoạt đã được đông đảo khách hàng đón nhận tích cực. Điều này tạo nền tảng để xi măng Vicem Sông Thao từng bước đặt nền móng vững chắc và góp phần xây dựng nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn cấp quốc gia, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc như: Các tuyến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, Tuyên Quang – Hà Giang, Mộc Châu – Sơn La, cầu Bá Sái, cầu Phong Châu, cầu Móng Sến; các công trình thủy điện như Na Hang mở rộng, thủy điện Simacai, hay tòa nhà cao tầng Văn Lang SkyLake...

Đánh giá về sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Tự Lập, một trong những doanh nghiệp sản xuất bê tông xây dựng hàng đầu của tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tự Lập là một trong các doanh nghiệp tiên phong xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều lần thí nghiệm, đánh giá, chúng tôi đã quyết định lựa chọn xi măng của Vicem Sông Thao bởi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, với mác bê tông lên tới 600, 700. Sau hai năm xây dựng các công trình này, chất lượng sản phẩm đã được khẳng định và rất ổn định”.

Sản phẩm xi măng Vicem Sông Thao được kiểm soát chất lượng trên hệ thống quản lý hiện đại.

Không chỉ cung cấp xi măng cho các doanh nghiệp trong tỉnh, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao còn là đối tác tin cậy của các công ty bê tông tại các tỉnh phía Bắc. Ông Dương Văn Hậu - Giám đốc Công ty Bê Tông miền Bắc (Lào Cai), một trong những doanh nghiệp cung cấp bê tông lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai khẳng định: “Trong 20 năm cung cấp bê tông cho các công trình trọng điểm ở Lào Cai sử dụng xi măng của Vicem Sông Thao, tôi thấy chất lượng rất ổn định, đảm bảo được các yêu cầu khắt khe của những công trình trọng điểm Nhà nước”.

Xi măng Vicem Sông Thao được sử dụng trong xây dựng tòa nhà Văn Lang Sky Lake - The King Tower Việt Trì cao hơn 30 tầng tọa lạc bên Hồ công viên Văn Lang.

Không chỉ được khẳng định trên các công trình trọng điểm, qua thời gian, xi măng bao PCB30, PCB40 của Vicem Sông Thao đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong mỗi công trình dân dụng và là lựa chọn tin cậy của nhiều gia đình khi bắt đầu dựng xây mái ấm. Đối với ông Lê Khánh, ở xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng xi măng Vicem Sông Thao luôn mang đến sự tin cậy cho gia đình. Ông cho biết đã sử dụng xi măng Vicem để xây hai ngôi nhà và luôn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, thương hiệu quốc gia và sự tận tâm của đội ngũ bán hàng khi cung ứng kịp thời sản phẩm giúp đảm bảo tiến độ công trình.

Công trình trọng điểm cầu Bản Vược - Bá Sái kết nối biên giới Việt - Trung (phần cầu phía Việt Nam sử dụng sản phẩm xi măng Vicem Sông Thao).

Để có được chất lượng và niềm tin của khách hàng hôm nay là sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và công nhân lao động trong toàn công ty. Các sản phẩm có chất lượng đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho những công trình.

Trao đổi với chúng tôi về chiến lược trong kinh doanh, ông Hồ Trung Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao cho biết: “Mỗi sản phẩm đưa ra thị trường đều được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, đảm bảo uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các đại lý để chăm sóc khách hàng; xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt, giá bán cạnh tranh cho từng địa bàn, đảm bảo quyền lợi cho các đại lý và khách hàng".

Sản phẩm xi măng Vicem Sông Thao được sử dụng để xây dựng cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô.

Phát huy vai trò tự chủ của các đơn vị thành viên là chủ trương xuyên suốt của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Sản phẩm xi măng Vicem Sông Thao đã được khẳng định và chiếm lĩnh được các thị trường của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực Tây Bắc với sản lượng tiêu thụ xi măng bao đạt gần 700 nghìn tấn/năm, chiếm lĩnh gần 60% thị phần trong khu vực.

Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao cho biết: Vicem Sông Thao khẳng định sự trở lại của thương hiệu xi măng bao Vicem Sông Thao là rất cần thiết và đã được công ty chuẩn bị kỹ lưỡng sau một thời gian thực hiện công tác tái cơ cấu và sáp nhập thương hiệu. Từ thành công khi trực tiếp tổ chức tiêu thụ sản phẩm xi măng Vicem Sông Thao rời trong năm 2025, chúng tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu để tối ưu hóa năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vị thế thương hiệu xi măng Vicem Sông Thao trên thị trường. Tiếp tục mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của hệ sinh thái Vicem.

Với mục tiêu cốt lõi là chất lượng làm nên thương hiệu, công ty luôn xác định đồng hành cùng các nhà phân phối, các đại lý. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống logistics đồng bộ, thông suốt, nhằm nâng cao năng lực cung ứng, tối ưu chi phí và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã được ban hành, tạo nền tảng và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá. Năm 2026, Vicem Sông Thao đặt kế hoạch sản xuất gần 900 nghìn tấn clinker, trên 1,1 triệu tấn xi măng, tổng sản lượng tiêu thụ vượt 1,2 triệu tấn và doanh thu phấn đấu đạt trên 1.100 tỷ đồng”.

Xi măng Vicem Sông Thao trở lại thị trường là bước đi chiến lược, với những mục tiêu phát triển dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Sự trở lại mạnh mẽ hôm nay là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, ý chí và khát vọng không ngừng vươn lên của Vicem Sông Thao. Hành trình phía trước còn nhiều cơ hội và thách thức nhưng với khát vọng và quyết tâm bứt phá, Vicem Sông Thao sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới, góp phần xây dựng những công trình bền vững và kiến tạo giá trị cho cộng đồng, cho sự phát triển của các địa phương và đất nước.

Cao Tuấn