Xsafe – Cung Ứng Ngành Bảo Hộ Lao Động & Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Tại Việt Nam

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp, xây dựng và sản xuất tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về giải pháp an toàn lao động và thiết bị kỹ thuật chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu hướng đó, XSAFE đã khẳng định vị thế doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực cung ứng thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ cầm tay và trang thiết bị kỹ thuật công nghiệp.

Dấu Ấn 6 Năm Trên Thị Trường Bảo Hộ Lao Động & Thiết Bị Kỹ Thuật

Ra đời từ năm 2019, Xsafe.vn nhanh chóng ghi dấu ấn như một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bảo hộ lao động, dụng cụ cầm tay và thiết bị phụ trợ công nghiệp.

Trải qua hơn 6 năm phát triển, doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Với tầm nhìn trở thành đơn vị uy tín cung ứng thiết bị bảo hộ và trang thiết bị kỹ thuật tại Việt Nam, Xsafe đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Hợp Tác Chiến Lược Với Các Thương Hiệu Quốc Tế

Một trong những thành công lớn nhất của XSAFE là việc xây dựng mạng lưới đối tác vững chắc. Xsafe đã hợp tác với hơn 50 thương hiệu và 50+ nhà máy/nhà cung cấp hàng đầu trong và ngoài nước. XSAFE tự hào là đơn vị phân phối ủy quyền chính thức của nhiều thương hiệu quốc tế danh tiếng, bao gồm:

- Bảo hộ lao động: 3M, Honeywell, Uvex, Safety Jogger, DeltaPlus, Proguard, Ansell, Lakeland...

- Dụng cụ và thiết bị kỹ thuật: Ingco, Total, Stanley, Worxs, Weldcom, Jasic, Deltaplus, Dewalt, DCK, Stanley, Black+Decker, Workpro, Makita, Bosch, Hồng Ký...

Xsafe khẳng định mọi sản phẩm đến tay khách hàng đều là 100% chính hãng, có đầy đủ tem nhãn và hóa đơn VAT, cùng với chính sách bảo hành chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng Xsafe với quy mô lớn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Chia sẻ về chặng đường phát triển, CEO XSAFE cho biết: “Từ khi thành lập, Xsafe đã định vị mình như một đối tác chiến lược của ngành công nghiệp Việt Nam, chứ không đơn thuần là một nhà phân phối. Bằng việc cung cấp giải pháp bảo hộ, dụng cụ và thiết bị phụ trợ kỹ thuật, chúng tôi hướng đến mục tiêu giúp các doanh nghiệp vận hành an toàn, đạt hiệu suất tối ưu và phát triển bền vững.”

Xây Dựng Danh Mục Sản Phẩm Kinh Doanh Chủ Lực

Hiện nay, Xsafe tập trung phân phối 3 nhóm sản phẩm chủ lực chính:

Bảo hộ lao động

Danh mục sản phẩm bảo hộ của XSAFE bao gồm quần áo bảo hộ , mũ bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay, giày bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, dây đai an toàn, chụp tai- bịt tai chống ồn... Mỗi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, độ bền và tiêu chuẩn an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động trong mọi điều kiện làm việc.

Dụng cụ cầm tay

XSAFE là nhà phân phối uy tín của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, cung cấp đa dạng dụng cụ cơ khí, dụng cụ điện, dụng cụ pin, thiết bị đo lường và dụng cụ sửa chữa chuyên dụng.

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các nhà xưởng, công trình, xí nghiệp sản xuất, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và hiệu suất làm việc cao.

Thiết bị phụ trợ công nghiệp

XSAFE còn cung ứng các giải pháp phụ trợ như phụ tùng, phụ liệu, linh kiện, bàn thao tác, tủ dụng cụ, xe đẩy hàng... hỗ trợ tối ưu hóa không gian làm việc, nâng cao năng suất và tính chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất – kỹ thuật.

Ba danh mục sản phẩm chủ lực đưa xsafe dẫn đầu thị trường bảo hộ & đồ nghề, phụ trợ công nghiệp

Những Thành Tựu Đáng Tự Hào Của Xsafe

- Thiết lập mạng lưới hợp tác chiến lược với hơn 50 thương hiệu và nhà máy hàng đầu trong và ngoài nước, cung cấp giải pháp kỹ thuật, bảo hộ và công nghiệp đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao cho thị trường Việt Nam.

- Mở rộng danh mục hơn 10.000 sản phẩm chính hãng, bao gồm bảo hộ lao động, dụng cụ cầm tay và thiết bị kỹ thuật công nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và các tập đoàn sản xuất quy mô lớn.

- Phục vụ hơn 1 triệu khách hàng trên toàn quốc, hiện diện trong hàng nghìn công trình, dự án xây dựng, khu công nghiệp và nhà máy sản xuất trọng điểm.

- Được vinh danh bởi các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Lazada, chất lượng dịch vụ cao và sự hài lòng vượt trội từ khách hàng.

Sau 5 năm, Xsafe đã chinh phục cột mốc 1 triệu khách hàng trên thị trường Việt Nam

Tầm Nhìn – Định Hướng Phát Triển Bền Vững

XSAFE đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ lao động và thiết bị kỹ thuật công nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ hướng đến việc cung ứng sản phẩm chất lượng, mà còn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, phục vụ cả người lao động, nhà thầu và các doanh nghiệp sản xuất trên toàn quốc.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, XSAFE sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng chuỗi phân phối và mạng lưới đại lý toàn quốc, nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và nâng cao nhận thức về an toàn lao động trong cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

- Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại XSAFE

- Hotline: 090 9933 258

- Email: info@xsafe.vn

- Website chính thức: https://xsafe.vn/

- Website trực thuộc Xsafe: www.tudungcu.vn

- Google siteview: https://sites.google.com/view/xsafe

- Facebook:https://www.facebook.com/xsafevietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@Xsafe

- Địa chỉ: 313/17/6A, Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh (313/17/6A, Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp)

- GG Maps: https://www.google.com/maps?cid=9820506891360896109