Xử lý thông tin chống phá liên quan tới Lễ mở kỳ Công ước Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về việc tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, xử lý thông tin chống phá liên quan tới Lễ mở kỳ Công ước Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành công văn hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua toàn văn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và quyết định Việt Nam sẽ tổ chức Lễ mở kỳ Công ước tại Hà Nội vào ngày 25 và 26/10/2025. Đây là Công ước đầu tiên của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng và là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên Hợp Quốc có quy mô lớn, với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nguyên thủ các quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời cũng là dịp các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, kích động chống phá, nhất là trên không gian mạng. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin sai trái, thù địch trong thời điểm trước, trong và sau Lễ mở kỳ Công ước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, nhấn mạnh vai trò, vị thế của Việt Nam là “bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, đối ngoại song phương và đa phương diễn ra nhân dịp sự kiện; tăng cường giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm tình hình thông tin trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác, xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc, thù địch liên quan tới Lễ mở kỳ Công ước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc kiểm duyệt thông tin, bảo đảm chính xác, khách quan, tránh sai sót; tăng cường tuyên truyền các giá trị tích cực, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam – Liên Hợp Quốc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) khi có tình huống phức tạp phát sinh để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

P.V