Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 29/7 Công an xã Lạc Thuỷ, phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là Đ.T.N.M (M T) đăng tải tin bài kèm hình ảnh xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ.
Lực lượng An ninh Công an xã Lạc Thuỷ đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook có tên Đ.T.N.M (M T) là của chị Đ.T.N.M, đã mời chủ tài khoản nêu trên đến trụ sở Công an xã để làm việc. Sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, tại đây chị Đ.T.N.M đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xác nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên bức xúc đã đăng tải tin bài, hình ảnh không đúng sự thật làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến lực lượng Cảnh sát giao thông.
Theo quy định, chị Đ.T.N.M vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 14/2022) - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.
Tổ an ninh, Công an xã Lạc Thủy làm việc với đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến tài khoản và tin bài trên, ngày 31/7, Công an xã Lạc Thuỷ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân chị Đ.T.N.M về hành vi đăng tải tin, bài kèm hình ảnh xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu chị Đ.T.N.M viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ tin, bài kèm hình ảnh nêu trên và viết, đăng tải tin bài công khai xin lỗi lực lượng CSGT trên mạng xã hội.
Để đảm bảo ANTT trên không gian mạng, Công an xã Lạc Thuỷ khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn không chia sẻ những thông tin không chính xác, sai sự thật, tin giả trên mạng xã hội hoặc tin chưa được kiểm chứng.
Đinh Thắng
