Xử phạt 7 triệu đồng người vứt xác lợn chết ra môi trường

{title}
{publish}
{head}
Ủy ban nhân dân xã An Bình (Hòa Bình cũ) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Bùi Văn Duyên vì hành vi vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.
Công an xã An Bình cho biết, vào ngày 15/7/2025, ông Bùi Văn Duyên (trú tại thôn Bến Đình, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) đã có các hành vi: che giấu, không khai báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm và vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.
Hình ảnh lợn chết bị vứt ngoài môi trường ngày 15/7/2025.
Áp dụng Quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và điểm a, Khoản 6, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Cơ quan chức năng xử phạt ông Bùi Văn Duyên số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); Ông Bùi Văn Duyên buộc phải tiêu hủy xác động vật đúng quy định dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về thú y của địa phương.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh, bị chết phải báo cáo ngay cho chính quyền hoặc cán bộ thú y để được hỗ trợ kịp thời.
Trường Quân
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Ngày 29/7, Tổ công tác số 10 của tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tình hình hoạt...
baophutho.vn Ngày 29/7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên việc tiếp...
baophutho.vn Ngày 20/7, Công an xã Bình Tuyền (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc cũ) kiểm tra phòng trọ của Bà Đặng Thị Hà ở Đê Hiến, xã Bình Tuyền là chủ cơ sở....
baophutho.vn Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo,...
baophutho.vn Ngày 28/7 , đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng...