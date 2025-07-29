Phú Thọ 24h
Xử phạt 7 triệu đồng người vứt xác lợn chết ra môi trường

Ủy ban nhân dân xã An Bình (Hòa Bình cũ) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Bùi Văn Duyên vì hành vi vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.

Công an xã An Bình cho biết, vào ngày 15/7/2025, ông Bùi Văn Duyên (trú tại thôn Bến Đình, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) đã có các hành vi: che giấu, không khai báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm và vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.

Xử phạt 7 triệu đồng người vứt xác lợn chết ra môi trường

Hình ảnh lợn chết bị vứt ngoài môi trường ngày 15/7/2025.

Áp dụng Quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và điểm a, Khoản 6, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Cơ quan chức năng xử phạt ông Bùi Văn Duyên số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); Ông Bùi Văn Duyên buộc phải tiêu hủy xác động vật đúng quy định dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về thú y của địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh, bị chết phải báo cáo ngay cho chính quyền hoặc cán bộ thú y để được hỗ trợ kịp thời.

