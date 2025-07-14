Quốc phòng - An ninh
Xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy

Từ 15/6 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy

Công ty TNHH Tarp Line Hà Nội là 1 trong những đơn vị bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về PCCC

Các đơn vị bị xử phạt là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu may Hải Anh, Công ty Cổ phần tổng hợp Trường Giang Phú Thọ, Công ty TNHH Tarp Line Hà Nội và cá nhân ông Trần Mạnh Hà – chủ cơ sở cửa hàng LPG Hà Hiến. Các hành vi vi phạm chủ yếu xoay quanh việc thiếu giấy phép PCCC, hệ thống PCCC không đảm bảo hoặc không được bảo trì định kỳ, lối thoát hiểm bị cản trở, hoặc không có phương án PCCC hiệu quả.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, một số cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC, bao gồm: Nhà nghỉ Hải Nam (xã Xuân Lãng); Dự án Khách sạn Đại Lải Lake View của Công ty TNHH Đạt Phú Vinh Vĩnh Phúc (phường Xuân Hòa).

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Qua đó, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành các quy định về PCCC để hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

