Xử phạt gần 350 tài xế không thắt dây an toàn qua camera giám sát

Chỉ trong hơn 10 ngày, qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục CSGT đã phát hiện và xử phạt gần 350 trường hợp vi phạm không thắt dây an toàn, cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong tuần tra, kiểm soát.

Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô BKS Phú Thọ không thắt dây an toàn được chụp lại bởi camera giám sát

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ 19h00 ngày 1/9 đến 13h00 ngày 12/9/2025, tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều Lào Cai - Hà Nội), một camera giám sát đã ghi nhận 57.522 lượt phương tiện đi qua.

Qua kiểm duyệt bước đầu 2.290 hình ảnh phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 357 trường hợp vi phạm, chiếm 15,6% trong số được kiểm tra. Đáng chú ý, có tới 350 trường hợp không thắt dây an toàn, 7 trường hợp còn lại vi phạm các lỗi khác.

Trong số các phương tiện vi phạm, có 119 xe tư nhân và 238 xe kinh doanh vận tải. Tất cả các trường hợp vi phạm này sẽ được gửi thông báo tới chủ xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hệ thống giám sát trên các tuyến cao tốc để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là lỗi không thắt dây an toàn. Đơn vị này cũng đang trong quá trình huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và ghi nhận tự động các vi phạm này đối với cả lái xe và người ngồi trên xe.

Việc thắt dây an toàn không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là biện pháp bảo vệ tính mạng của chính mình và những người đồng hành trên xe. Cục CSGT thông khuyến cáo người dân luôn thắt dây an toàn khi tham gia giao thông trên ô tô, bởi đây là hành vi đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao.

Thùy Trang


Thùy Trang

Ngăn chặn những chuyến đi bất hợp pháp

Ngăn chặn những chuyến đi bất hợp pháp
2025-09-16 16:14:00

baophutho.vn Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu đi lại, lao động và học tập ở nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những con đường hợp pháp, được...

