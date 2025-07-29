Xử phạt một trường hợp vận chuyển, vứt xác lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi ra môi trường

{title}
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 29/7, toàn tỉnh có 79 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, tăng 4 xã so với ngày 28/7 gồm các xã: Phùng Nguyên, Cự Đồng, Lương Sơn, Tam Đảo.
Vận chuyển lợn mắc bệnh DTLCP đi tiêu hủy
Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 82 xã, phường , trong đó có 3 xã là: Cao Sơn, Pà Cò, Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 2.000 hộ; tổng số lợn ốm, chết phải tiêu hủy trên 19.800 con; khối lượng tiêu hủy trên 1.100 tấn.
Ngày 28/7 vừa qua, UBND xã An Bình đã ra quyết định xử phạt đối với ông Bùi Văn Duyên trú tại thôn Bến Đình, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ 7,5 triệu đồng vì các hành vi: Che giấu, không khai báo cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm và Vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.
Hiện nay, bệnh DTLCP đang có diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi lợn và ngành chăn nuôi của tỉnh. Để phòng, chống và kiểm soát bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, người chăn nuôi và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch của chính quyền địa phương: Không giấu dịch; không buôn bán vận chuyển lợn bị bệnh, bị chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bị bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt cho lợn ăn.
Đồng thời, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng, các cơ quan chuyên môn cần: Kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Quân Lâm
