Mấy ngày gần đây, các trang fanpage của bè lũ khủng bố, chống phá ở hải ngoại và đám phản động mạo danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền ở trong nước bỗng dưng giãy nảy như “đỉa phải vôi” khi vớ được thông tin mơ hồ, vô căn cứ rằng Lê Đình Lượng- tội nhân đang phải trả giá trong tù vì các hành vi vi phạm pháp luật tuyệt thực do bị cán bộ trại giam ngược đãi. Hàng loạt bài viết được đăng tải với nội dung thương vay khóc mướn, mượn cớ đấu tranh cho cái gọi là “tù nhân lương tâm” đã được đăng tải nhưng hoàn toàn không hề có chút nào gọi là “tiếng nói lương tri”, “đạo đức” như chúng rêu rao mà thực chất vẫn là mưu đồ chính trị đê hèn, dùng Lê Đình Lượng làm con rối, cái cớ để chống phá, công kích chính quyền. Hành động của chúng hoàn toàn không phải là bảo vệ, đề cao mà chính là đang xúc phạm lương tri, công lý, đạo đức xã hội...

Luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.

Trong đám “đấu tranh dân chủ” tự phong, Lê Đình Lượng là một trong số cái tên được bè lũ khủng bố Việt Tân và các tổ chức phản động ở hải ngoại thường xuyên nhắc đến. Mỗi năm đôi ba bận, khi không khí “đấu tranh” trên không gian mạng có vẻ trầm lắng, hiu hắt, chả mấy người quan tâm thì chúng lại lôi tên Lê Đình Lượng ra để câu kéo, thu hút sự chú ý. Thậm chí, chúng còn đặt ra cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”, tổ chức trao thưởng thường niên.

Tuy nhiên, phần vì kinh phí ngày càng hạn hẹp do những kẻ chống lưng cắt giảm, phần vì những đối tượng được nhận giải thưởng ngày càng bị dư luận phẫn nộ vạch trần bản chất xấu xa, bỉ ổi nên cái gọi là giải thưởng này cũng dần chìm lắng, không mấy ai quan tâm, chú ý đến. “Có giá” hơn các đối tượng khác một phần do Lê Đình Lượng là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, phần nữa do y tuổi cao (sinh năm 1965), có bề dày thành tích bất hảo và đang chịu mức án lên đến 20 năm tù.

Thụ án trong trại giam, Lê Đình Lượng không những không ăn năn hối cải, quay về đường ngay nẻo chính để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm được đoàn tụ với gia đình, làm công dân có ích mà vẫn tiếp tục các hành vi bất hợp tác, chống đối để tạo tiếng vang, đánh động với đồng đảng, các tổ chức phản động ở hải ngoại ngõ hầu được tác động, “giải cứu” sang định cư phía trời Tây như lời hứa hão huyền, đường mật y đã từng được nghe, tin tưởng để sa chân vào vũng bùn tội lỗi, trả giá đắt bằng cả cuộc sống tự do.

Trong các bài viết có nội dung “Phản đối trại giam Nam Hà đối xử bất công với tù nhân lương tâm Lê Dình Lượng”, “Yêu cầu trại giam Nam Hà trả lại quyền được chữa bệnh cho ông Lê Đình Lượng ngay lập tức”, “ Trả tự do cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng”..., bè lũ phản động, chống phá vẫn ngoan cố dựng chuyện rằng: “... ông là một tù nhân lương tâm, người bị bỏ tù chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, một quyền cơ bản của con người...”; “Chỉ vì đã từng tích cực tham gia lên tiếng chống Formosa xả thải làm chết cá hàng loạt tại bờ biển Miền Trung vào năm 2017 và lên tiếng chống các thuế phí cao đổ lên đầu người nông dân anh Lê Đình Lượng đã bị nhà cầm quyền kết án 20 năm tù và 5 năm quản chế...”; thậm chí còn tô vẽ, tâng bốc y đến tận mây xanh: “Giữa bóng tối của đàn áp và bạo lực, hình ảnh ông Lê Đình Lượng vẫn sáng lên như một ngọn đuốc không tắt, trở thành biểu tượng cho lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của những người đấu tranh ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam”...

Vẫn biết xuyên tạc, vu khống, thay đen đổi trắng, nói không thành có là chiêu trò, thủ đoạn quen thuộc thể hiện bản chất của bè lũ phản động, chống phá. Nhưng quá lố đến mức ca ngợi kẻ phạm tội đến mức này thì quả là não trạng của đám mạo danh dân chủ, nhân quyền đã có vấn đề, liêm sỉ làm người trong chúng đã hoàn toàn mất đi.

Trên thực tế, Lê Đình Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân. Ngày 24/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp với y để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Kết quả điều tra xác định thông qua mạng xã hội, y đã tích cực theo dõi, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết tuyên truyền cổ xúy, ca ngợi cho Việt Tân.

Đồng thời, y cũng liên tục tiến hành các hoạt động xuyên tạc về tình hình đất nước, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng sự kiện chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, môi trường để tuyên truyền những luận điệu sai lệch, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân. Xác định rõ những hành động của Lê Đình Lượng là đặc biệt nguy hiểm, diễn ra trong thời gian dài, đã xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyên phạt y 20 năm tù. Sau đó, Tòa án nhân dân cấp cao tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên y án 20 năm tù. Rõ ràng, không có cái gì gọi là tù nhân lương tâm ở đây cả, Lê Đình Lượng là một kẻ tội phạm, phản nước, hại dân, cần phải cách ly khỏi xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình tuyên bố Lê Đình Lượng tuyệt thực. Rất nhiều lần vợ và con trai y đã “kêu cứu” trên mạng xã hội rằng Lượng tuyệt thực trong trại giam, có lần lên đến... 20 ngày. Rất nhiều người đã ngã ngửa người, phì cười trước khái niệm “tuyệt thực” của đám “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” khi không ăn đồ ăn do trại giam cung cấp nhưng vẫn dùng thoải mái đồ ăn của gia đình tiếp tế và mua ở căng tin trại giam. Chiêu trò “tuyệt thực” đã bị bóc mẽ, chẳng thể làm ai tin và bận tâm đến nữa.

Dẫu trại giam không phải nơi nghỉ dưỡng và điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm nay, Việt Nam luôn quan tâm nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe đối với phạm nhân. Mới đây nhất, ngày 30/9/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Trong đó, Nghị định quy định rõ các chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Các quy định tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Các trại giam của Việt Nam đều có hệ thống y tế, bác sĩ và quy trình khám chữa bệnh định kỳ, đặc biệt đối với những trường hợp phạm nhân có yêu cầu hoặc biểu hiện vấn đề về sức khỏe. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ quyền con người, bao gồm cả việc bảo đảm các quyền con người của các phạm nhân, điều này đã được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Rất nhiều tổ chức, đoàn nhà báo quốc tế đã đến tham quan và đều ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc quản lý và chăm sóc sức khỏe đối với phạm nhân tại nơi giam giữ. Và thực tế cũng chỉ có số ít những kẻ mạo danh “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” là thi thoảng lại kêu gào, lu loa cho có lệ chứ hoàn toàn không có cơ sở pháp lý hay chứng cứ xác thực nào đi kèm. Thế nên, luận điệu “Lê Đình Lượng bị ngược đãi vì yêu cầu khám bệnh”, “bị bỏ đói” là vu khống trắng trợn. Mục đích của chúng hoàn toàn không phải muốn tốt đẹp gì cho Lê Đình Lượng mà chỉ lấy y làm con tốt thí, cái cớ để chống phá chính quyền nhằm mục đích tạo sự can thiệp từ bên ngoài, gây phức tạp tình hình trong nước và hiểu lầm quốc tế đối với Việt Nam.

Tất nhiên, với một đất nước độc lập, có chủ quyền, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế như Việt Nam thì không một tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp vào công việc nội bộ. Mọi hành vi chống phá, phản động rốt cuộc chỉ mang lại hậu quả không tốt đẹp gì cho chính những kẻ chủ mưu “gắp lửa bỏ tay người”, tâm địa đen tối, nặng lòng thù hận với công lý, lương tri.

