Xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 14/4, tại Bắc Kinh, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư lớn của Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, với vị thế cửa ngõ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện.

Tỉnh định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và thân thiện với môi trường gồm: Công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện điện tử, công nghệ số, logistics, du lịch và phát triển đô thị thông minh; định hướng phát triển năng lượng điện tái sinh, năng lượng điện mặt trời; các lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế phục vụ cho người cao tuổi, ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, quản lý dữ liệu... Đây được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đặng Thế Nam - đại diện Công ty kinh doanh Khu công nghiệp Viglacera giới thiệu về KCN Phú Hà và KCN Phù Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu tổng quan về tiềm năng, quy hoạch phát triển và hệ thống các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ và khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giúp tỉnh kết nối với các đối tác tiềm năng tại Trung Quốc.

Trong phần thảo luận, các nhà đầu tư Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách ưu đãi, quỹ đất sạch và quy trình cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; các lĩnh vực y tế phục vụ cho người cao tuổi, sản xuất điện mặt trời, ứng dụng AI trong các lĩnh vực và quản lý dữ liệu...

Đại diện nhà đầu tư phát biểu, tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trực tiếp giải đáp các ý kiến của các nhà đầu tư, khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Hội nghị lần này không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Phú Thọ và các đối tác Trung Quốc; hứa hẹn tạo ra những động lực mới, góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh Phú Thọ trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

