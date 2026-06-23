Xưởng in túi vải số lượng ít tại TP.HCM - In Túi Vải Quốc Minh

Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và in ấn túi vải theo yêu cầu, In Túi Vải Quốc Minh là xưởng in túi vải số lượng ít tại TPHCM với quy trình linh hoạt, đáp ứng nhanh các đơn hàng từ vài chục đến vài trăm sản phẩm. Chúng tôi hỗ trợ thiết kế, in logo và gia công trên nhiều chất liệu vải khác nhau, giúp doanh nghiệp, shop thời trang, local brand hay cá nhân dễ dàng sở hữu những mẫu túi mang dấu ấn riêng mà không cần đặt số lượng lớn. Liên hệ hotline 0346 799 499 để được tư vấn và nhận báo giá miễn phí.

Vì sao nên đặt in túi vải số lượng ít thay vì mua sẵn?

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân chọn mua túi vải có sẵn để tiết kiệm thời gian - nhưng thực tế, đặt in túi vải số lượng ít theo yêu cầu mang lại nhiều lợi ích rõ ràng hơn:

Có logo và thiết kế riêng: Túi in logo thương hiệu giúp doanh nghiệp tạo dấu ấn chuyên nghiệp và nhận diện tốt hơn với khách hàng;

Linh hoạt kích thước và chất liệu: Đặt theo yêu cầu giúp bạn chọn đúng kích thước, màu vải và kiểu dáng phù hợp với sản phẩm cần đựng;

Kiểm soát chất lượng từng lô hàng: Không phụ thuộc vào chất lượng hàng có sẵn – mỗi đơn hàng đều được may và in theo tiêu chuẩn riêng;

Công cụ marketing di động hiệu quả: Túi vải in logo đi theo khách hàng đến mọi nơi – tiếp cận người dùng mới mà không tốn thêm chi phí quảng cáo;

Thân thiện môi trường, nâng uy tín thương hiệu: Sử dụng túi vải tái sử dụng thay túi nilon giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm cộng đồng rõ ràng.

Xưởng in túi vải số lượng ít giá rẻ tại TPHCM - In Túi Vải Quốc Minh

Hơn 8 năm hoạt động, In Túi Vải Quốc Minh là đối tác được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, local brand và đơn vị tổ chức sự kiện tin tưởng lựa chọn. Nhờ sở hữu xưởng sản xuất trực tiếp tại TPHCM, chúng tôi đáp ứng linh hoạt từ các đơn hàng số lượng ít đến sản xuất số lượng lớn, đảm bảo chất lượng đồng đều, tiến độ nhanh và chi phí tối ưu cho khách hàng.

In Túi Vải Quốc Minh cam kết:

Nhận đặt in túi vải từ số lượng ít theo yêu cầu;

Giá xưởng trực tiếp, không qua trung gian;

Hỗ trợ sản xuất từ vài chục đến hàng chục nghìn sản phẩm;

Tùy chỉnh kích thước, màu sắc và kiểu dáng theo yêu cầu;

In lụa, in chuyển nhiệt và thêu vi tính sắc nét;

Hỗ trợ thiết kế và dựng mockup miễn phí;

Tư vấn chất liệu phù hợp với ngân sách và mục đích sử dụng;

Kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi giao hàng;

Cam kết sản xuất đúng mẫu đã duyệt;

Giao hàng đúng tiến độ theo thỏa thuận;

Hỗ trợ giao tận nơi tại TPHCM và toàn quốc;

Báo giá nhanh chóng, minh bạch và không phát sinh chi phí ẩn.

Túi Vải Quốc Minh nhận in những loại túi vải nào?

Quốc Minh nhận in và may 5 dòng sản phẩm chính – đa dạng chất liệu và kiểu dáng, tùy chỉnh kích thước và in ấn theo yêu cầu riêng của từng khách hàng:

Túi vải không dệt : Nhẹ, giá thành thấp, in logo sắc nét – lý tưởng cho sự kiện, hội thảo, khuyến mãi và đơn hàng số lượng vừa;

Túi vải bố – Canvas: Chất liệu dày dặn từ 8oz đến 12oz, bề mặt phẳng in sắc nét – phù hợp làm túi tote thời trang, túi quà tặng và túi thương hiệu doanh nghiệp;

Túi vải đay – Linen: Chất liệu tự nhiên cổ điển, sang trọng – thường dùng làm quà tặng VIP, túi đựng rượu, túi quà tặng Tết và túi đi chợ cao cấp;

Túi vải dù: Chống thấm nước, màu sắc tươi sáng, bền màu cao – phù hợp cho sự kiện thể thao, túi rút dây, balo nhỏ và quà tặng ngoài trời;

Túi vải thời trang: Đa dạng kiểu dáng từ túi tote, túi đeo chéo đến clutch vải – nhận thiết kế và may theo yêu cầu riêng cho các thương hiệu thời trang và Local Brand.

Quy trình đặt in túi vải số lượng ít tại Quốc Minh

Để giúp khách hàng dễ dàng đặt in túi vải theo yêu cầu với số lượng ít mà vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ, In Túi Vải Quốc Minh triển khai quy trình làm việc rõ ràng:

Bước 1 – Liên hệ tư vấn: Khách hàng gọi hotline: 0346 799 499 hoặc nhắn Zalo, cung cấp thông tin về số lượng, chất liệu, kích thước và yêu cầu in ấn để được tư vấn và báo giá ngay;

Bước 2 – Thiết kế và duyệt mẫu: Quốc Minh hỗ trợ lên mockup miễn phí để khách hàng xem trước vị trí in logo và bố cục thiết kế trên túi trước khi chốt sản xuất;

Bước 3 – May mẫu và in thử: Với đơn hàng yêu cầu, Quốc Minh sản xuất 1 mẫu thực tế để khách hàng kiểm tra chất lượng đường may, màu in và chất liệu vải trước khi sản xuất hàng loạt;

Bước 4 – Sản xuất hàng loạt: Sau khi mẫu được duyệt, xưởng tiến hành may và in đồng loạt – kiểm soát chất lượng đường kim mũi chỉ và độ đồng nhất màu in trong suốt quá trình;

Bước 5 – Kiểm tra và giao hàng: Mỗi túi được kiểm tra kỹ trước khi đóng gói – giao hàng tận nơi tại TPHCM hoặc gửi xe toàn quốc đúng tiến độ cam kết.

Bảng giá in túi vải số lượng ít tại TPHCM

Giá in túi vải số lượng ít tại TPHCM hiện dao động từ 16.000đ đến 33.000đ/túi đối với dòng túi canvas trắng in 1 màu 1 mặt, tùy theo kích thước, số lượng đặt hàng và phương pháp in. Số lượng càng nhiều, đơn giá trên mỗi sản phẩm càng tối ưu.

*Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo cho túi canvas trắng in 1 màu 1 mặt. Giá thực tế có thể thay đổi tùy chất liệu vải, số màu in, phương pháp in và yêu cầu phụ kiện. Liên hệ hotline 0346 799 499 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi theo số lượng.

Cần tìm xưởng in túi vải số lượng ít tại TPHCM với giá tốt và giao hàng đúng hẹn? Liên hệ In Túi Vải Quốc Minh qua hotline: 0346 799 499 để được tư vấn chất liệu, phương pháp in và nhận báo giá miễn phí ngay hôm nay.

CÔNG TY TÚI VẢI QUỐC MINH

Địa chỉ: B7 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, TPHCM

Điện thoại: 0346 799 499

Website: https://intuivaiquocminh.com/

Email: intuivaiquocminhcom@gmail.com