Yên Lạc chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Lạc chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; thực hiện chặt chẽ quy trình kết nạp, bảo đảm cả số lượng và chất lượng.

Tạo nguồn từ cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên

Trong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp Đảng ngày 10/4/2026 tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là giáo viên tận tâm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, được đồng nghiệp và phụ huynh tin tưởng, cô đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện để đạt được dấu mốc ý nghĩa này.

Chia sẻ tại buổi lễ, cô Quỳnh bày tỏ: Việc được kết nạp Đảng là niềm vinh dự, đồng thời là động lực để tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững phẩm chất người đảng viên, hết lòng vì học sinh, đóng góp cho nhà trường và địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc (xã Yên Lạc) tận tâm trong giờ giảng, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc hiện có 30 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ. Nhờ đó, chi bộ đã kết nạp 10 đảng viên mới, vượt đạt tiêu nghị quyết đề ra. Kết quả này có được từ việc chú trọng tạo nguồn, gắn bồi dưỡng với quá trình rèn luyện thực tiễn của đội ngũ giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc (xã Yên Lạc) trao quyết định kết nạp Đảng cho cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại lễ kết nạp đảng viên, tháng 4/2026.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Chi bộ nhà trường, việc phát hiện, bồi dưỡng giáo viên trẻ có năng lực, tâm huyết, đồng thời rèn luyện qua thực tiễn công tác đã giúp nhiều quần chúng trưởng thành, đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Việc kết nạp đảng viên không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, mà còn tạo động lực để cán bộ, giáo viên tiếp tục cống hiến.

Cùng với khối trường học, công tác phát triển Đảng tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Được kết nạp ngày 16/4/2026, dược sĩ Lê Thị Thoa, cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện của bản thân. Phụ trách kho vật tư y tế - vị trí đòi hỏi sự cẩn trọng, trách nhiệm cao - chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận.

Chị Thoa cho biết: Trở thành đảng viên là động lực để tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dược sĩ Lê Thị Thoa (bên trái ), cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, nhận quyết định kết nạp Đảng - dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện, cống hiến.

Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc hiện có 135 đảng viên; năm 2025 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2026, đơn vị dự kiến kết nạp 6 quần chúng ưu tú từ nguồn đã được bồi dưỡng. Công tác tạo nguồn được thực hiện bài bản, các quần chúng được phân công đảng viên giúp đỡ, rèn luyện trong thực tiễn, nhờ đó sau khi kết nạp đều nhanh chóng trưởng thành, phát huy vai trò tiên phong.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm cho biết: Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, y, bác sĩ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú, siết chặt quy trình kết nạp

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đảng ở xã Yên Lạc được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện toàn Đảng bộ có 1 Đảng bộ cơ sở, 8 Chi bộ cơ sở và 38 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 1.639 đảng viên.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với tạo nguồn từ cơ sở, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại các chi bộ thôn, trường học và đơn vị sự nghiệp; đồng thời bảo đảm chặt chẽ quy trình kết nạp.

Năm 2025, toàn Đảng bộ kết nạp 21 đảng viên mới, 23 đảng viên dự bị được công nhận chính thức. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng được triển khai bài bản. Tính đến hết tháng 3/2026, Trung tâm Chính trị xã đã tổ chức 2 lớp với tổng số 122 học viên đến từ các xã Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu, Tề Lỗ và Yên Lạc; riêng xã Yên Lạc có 15 học viên tham gia. Thông qua các lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lý tưởng cách mạng, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên cho các địa phương.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị xã Yên Lạc tổ chức.

Năm 2026, Đảng bộ xã Yên Lạc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong đó trọng tâm là công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Trần Thị Bích Nguyệt - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ sẽ tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, công tác tạo nguồn tiếp tục được chú trọng với mục tiêu năm 2026 kết nạp tối thiểu 50 quần chúng ưu tú vào Đảng; đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên, nhất là tại cơ sở.

Việc phát triển đảng viên không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ, mà còn lan tỏa niềm tin, lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của địa phương.

Nguyễn Toàn