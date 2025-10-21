Yên Trị - phong trào thi đua hướng tới thực chất và hiệu quả

Sau sáp nhập, xã Yên Trị (thuộc huyện Yên Thủy cũ) được thành lập trên cơ sở 4 xã Yên Trị, Đoàn Kết, Hữu Lợi và Ngọc Lương. Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, giàu truyền thống đoàn kết và sáng tạo, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Yên Trị đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Một mô hình phát triển du lịch trên địa bàn xã Yên Trị

Ngay từ những ngày đầu hợp nhất, cấp ủy, chính quyền xã xác định thi đua là động lực quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân trong phát triển quê hương. Yên Trị là vùng đất giàu truyền thống sản xuất nông nghiệp. Ngay sau khi sáp nhập, xã đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu”, phong trào “Gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”.

Người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng bưởi hàng hóa

Từ đó, nhiều mô hình kinh tế mới ra đời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả. Hiện xã có gần 30 ha bưởi Diễn đạt chuẩn VietGAP do HTX Nông nghiệp Đại Đồng quản lý, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Cùng với đó, các mô hình trồng hành tăm, cà gai leo, xạ đen, rau màu, ớt vụ đông... phát triển ổn định, cho thu nhập 120 - 150 triệu đồng/ha/năm. Một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, tưới nhỏ giọt, sản xuất rau, dược liệu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi” cũng được triển khai hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất tập trung, mô hình nuôi ong mật, nuôi cá lồng, nuôi bò, nuôi dê, liên kết trồng cây ăn quả có giá trị cao ở các xóm Thanh Bình, Đồng Lạc, Đầm Bai, Phủ Vệ, Cửa Lũy...

Nhiều mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, “đèn chiếu sáng công cộng”, “camera an ninh”, “phân loại xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học” đã và đang góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Đến nay, xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có 17 khu dân cư kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%, hộ cận nghèo còn 2,6%, thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước ở Yên Trị còn lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, công sở xanh – sạch – đẹp” được triển khai sâu rộng. Hiện 45/45 thôn, xóm có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 82% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư

Trong giáo dục, các phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn, công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho xã hội học tập phát triển bền vững.

Các chương trình quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm được duy trì hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội.Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình tự quản như “Camera an ninh”, “Tổ dân cư tự quản”, “Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn” hoạt động tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Các mô hình “Cải cách hành chính”, “Chính quyền thân thiện” mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành điểm sáng của Yên Trị. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm, Công ty TNHH Nam Sơn, HTX Du lịch và Chế biến nông sản Yên Trị, hộ ông Bùi Văn Cẩm (xóm Đầm Bai), ông Nguyễn Văn Quân (Yên Xá), ông Nguyễn Văn Quỳnh (Phố Dương) với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các gương hiến đất làm đường giao thông như ông Bùi Văn Thành (xóm Minh Sơn), ông Dương Văn Phiến (xóm Tích), bà Bùi Thị Chiến (xóm Mền Liên Kết) đã lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Trong công tác giữ gìn ANTT có đồng chí Bùi Thái Dũng – Phó Trưởng Công an xã, bà Trịnh Hương Khắc – Tổ trưởng tổ ANTT xóm Liên Tiến; trong dân vận, các già làng, người uy tín như ông Quách Trọng Lúc (xóm Thanh Bình), ông Bùi Đức Toàn (xóm Đồng Lạc), ông Đinh Văn Thi (xóm Vố Dấp)... là những tấm gương tiêu biểu, đang thắp lên gọn lửa xây dựng quê hương.

Đồng chí Bùi Huyên – Chủ tịch UBND xã Yên Trị khẳng định: “Hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Thời gian tới, xã Yên Trị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.”

