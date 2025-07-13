Phú Thọ 24h
Z121 Vina Pyrotech giành vị trí Á quân Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng ngay năm đầu tham dự

Năm đầu tiên tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Z121 Vina Pyrotech (Bộ Quốc phòng Việt Nam)- đơn vị đang đứng chân tại tỉnh Phú Thọ đã vượt qua vòng loại, góp mặt trong đêm Chung kết tối 12/7 và giành vị trí Á quân.

Trong phần mở đầu, từ góc quan sát của ban giám khảo, các loạt pháo được bắn lên theo nhịp độ chậm rãi, chắc chắn, thể hiện phong cách điềm tĩnh, kỷ luật - đặc trưng của lực lượng quân đội.

Pháo hoa của đội Z121 Việt Nam trong đêm 12/7, nhìn từ tòa nhà cao tầng hướng cầu Rồng về bãi bắn trên đường Bạch Đằng, cho thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng rực sáng trong đêm hội.

Đội sử dụng hơn 5.000 quả pháo, được chọn lọc từ 7.000 quả do Ban tổ chức cung cấp. Trong số này có nhiều loại pháo tạo hiệu ứng liễu rủ, pháo nở xoè trên mặt nước, góp phần tăng chiều sâu cho phần trình diễn.

Z121 muốn gửi gắm đến khán giả một bản tuyên ngôn bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: hòa bình và ổn định - nền tảng bền vững trong một thế giới đang không ngừng biến động.

Sự kiện này khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025, mùa giải có số lượng đội tham dự nhiều nhất từ trước đến nay với 10 đội. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam góp mặt trong đêm chung kết, kể từ khi Lễ hội được tổ chức vào năm 2008.

Nhóm PV - CTV


