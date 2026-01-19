10 món ăn nhẹ buổi tối giúp ngủ ngon hơn

Nếu bạn cảm thấy đói trước khi đi ngủ, hãy chọn một trong những món ăn nhẹ lành mạnh, giúp ngủ ngon này.

Nhiều người hay bị đói cồn cào vào ban đêm nên họ thường có bữa ăn thêm trước giờ đi ngủ nhưng hãy cẩn thận vì một số món ăn khuya sẽ khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Một bữa ăn nhẹ đúng cách không chỉ giúp giảm cơn đói mà còn là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ giấc ngủ ngon và chất lượng hơn.

Thay vì tìm đến những món ăn nhanh chứa nhiều đường hay caffeine gây rối loạn tiêu hóa, bạn có thể chọn những thực phẩm tốt cho giấc ngủ ngon như hạt, sữa chua hay yến mạch để xoa dịu dạ dày.

Dưới đây là những gợi ý về món ăn nhẹ buổi tối với những thực phẩm lành mạnh giúp bạn thỏa mãn cơn đói tức thì mà vẫn đảm bảo một giấc ngủ trọn vẹn.

1. Một nắm quả óc chó hoặc hạnh nhân

Quả óc chó chứa nhiều acid béo omega-3 giúp thúc đẩy giấc ngủ, trong khi cả hạnh nhân và óc chó đều giàu chất xơ, chất chống ô xy hoá, melatonin và magiê cộng thêm một chút protein thực vật. Những lợi ích dinh dưỡng này sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, tạo cảm giác no và cải thiện giấc ngủ. Thêm vào đó, nếu chọn các loại hạt rang nhẹ có thể giúp bạn kiềm chế cơn thèm đồ mặn sau bữa tối.

2. Bát sinh tố nhỏ với anh đào chua

Vị ngọt dễ chịu của một bát sinh tố rất thích hợp để tráng miệng sau bữa tối. Sinh tố cũng là một thức uống lý tưởng để kết hợp với các thành phần giúp dễ ngủ như anh đào chua (hoặc nước ép anh đào chua), các loại quả mọng đông lạnh, nho và yến mạch.

3. Cá hồi hun khói ăn kèm bánh quy lúa mì nguyên cám

Vị béo ngậy của cá hồi hun khói không chỉ giúp bạn kiềm chế cơn đói và thèm muối vào ban đêm mà còn có thể giúp ngủ ngon hơn. Điều này là nhờ các acid béo omega-3 và vitamin D có trong cá hồi. Cá hồi hun khói sẽ càng tuyệt vời hơn khi được dùng kèm với bánh quy lúa mì nguyên cám, thêm một chút phô mai kem và rắc thêm thì là tươi.

4. Yến mạch ngâm qua đêm với hạt chia

Yến mạch ngâm qua đêm là món ăn lý tưởng cho cả buổi tối chứ không chỉ lành mạnh cho bữa sáng. Chúng chứa acid béo omega-3, melatonin, magie, chất xơ và chất chống oxy hóa có trong các thành phần như yến mạch và hạt chia. Thêm một chút quả mọng và sữa để giúp giảm cơn thèm đường.

5. Gà tây cuộn giàu tryptophan giúp bạn ngủ ngon hơn

Chất tryptophan có trong thịt gà tây sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, khiến món gà tây cuộn trở thành món ăn nhẹ ban đêm hoàn hảo với vị hơi mặn. Cuộn thịt gà tây nguội không chứa nitrat, ít muối với rau diếp, cà chua, các loại gia vị yêu thích và có thể thêm một lát phô mai.

6. Sữa chua với trái cây và granola

Một bát sữa chua giàu protein và canxi ăn kèm với trái cây, granola hoặc các loại hạt thái nhỏ, luôn là một món ăn nhẹ tuyệt vời và càng ngon hơn nữa nếu rắc thêm hạt chia giàu omega-3. Đặc biệt, tryptophan và vitamin D có trong sữa chua cũng giúp bạn ngủ ngon hơn.

7. Trứng bác

Trứng bác chứa nhiều vitamin D, protein và cả melatonin. Nếu bạn thức khuya và bụng đói cồn cào, hãy thử làm một hoặc hai quả trứng bác hoặc trứng luộc để no bụng và giúp bạn dễ ngủ hơn. Hơn nữa, đây là món ăn tương đối dễ làm khi bạn không có nhiều thời gian và năng lượng.

8. Bỏng ngô

Nếu bạn cần một món ăn nhẹ thực sự đơn giản hãy chọn vài nắm bỏng ngô không gia vị hoặc bỏng ngô ít muối. Món ăn vặt này về mặt kỹ thuật là ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp nhiều chất xơ hơn các loại đồ ăn vặt đóng gói sẵn khác như khoai tây chiên hoặc bánh quy mặn. Nếu mua bỏng ngô đóng gói sẵn từ siêu thị, hãy chọn loại có hàm lượng natri thấp, được làm với ít hoặc không dầu, không có hoặc có rất ít đường bổ sung.

9. Bánh quy thảo mộc và phô mai

Phô mai là một trong những cách đơn giản và ngon miệng nhất để giúp bạn dễ ngủ hơn khi ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Phô mai chứa tryptophan - một loại acid amin có đặc tính điều chỉnh giấc ngủ. Thêm vào đó, canxi có trong phô mai kết hợp với tryptophan để tạo ra melatonin - hormone gây ngủ.

10. Rau củ tươi và phô mai tươi

Cảm giác thèm nhâm nhi đồ giòn vào buổi tối là tình trạng rất thường gặp, nhưng bạn cần lưu ý chọn đúng món để không vô tình nạp thêm chất béo xấu. Hãy ưu tiên sự nhẹ nhàng từ bỏng ngô, đậu nành luộc hoặc rau củ tươi để vừa giải tỏa cơn thèm, vừa bảo vệ cơ thể

Chấm chúng với phô mai tươi giàu vitamin D và tryptophan để giúp ngủ ngon hơn kết hợp với hương vị thơm ngon khó cưỡng. Tôi thường rắc thêm gia vị bánh mì bagel lên trên phô mai tươi để tăng thêm hương vị. Nếu bạn thực sự không thích phô mai tươi, thì hummus, sốt sữa chua cũng là những lựa chọn ngon miệng, đậm đà và no bụng.

TS biên soạn Theo suckhoedoisong.vn