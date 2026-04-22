180 cán bộ, giáo viên mầm non khu vực Hòa Bình được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, quản trị nhà trường và thiết kế bài giảng” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non khu vực Hòa Bình. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục mầm non.

Lớp tập huấn do Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì với sự tham gia của 180 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đến từ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò lan tỏa việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành ở bậc học mầm non. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được tiếp cận tổng quan về trí tuệ nhân tạo, vai trò và xu hướng phát triển của AI trong lĩnh vực giáo dục.

Nội dung tập huấn đi sâu vào việc ứng dụng AI trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; đồng thời hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi mầm non.

Đáng chú ý, chương trình tập trung vào kỹ năng thực hành, trải nghiệm các nền tảng công nghệ hiện đại như ChatGPT, Gemini và Canva Education. Thông qua đó, giáo viên được hướng dẫn cách khai thác hiệu quả AI để tạo nội dung bài giảng sinh động, thiết kế hình ảnh, video, âm thanh, cũng như xây dựng các học liệu trực quan, hấp dẫn.

Cùng với những trải nghiệm thực tế, các học viên còn được trao đổi những kỹ năng để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và quản lý bằng AI tại đơn vị.

Bên cạnh đó, các nội dung như thiết kế trò chơi giáo dục, ứng dụng AI trong kể chuyện, tổ chức hoạt động trải nghiệm, xây dựng video bài giảng cũng được giới thiệu cụ thể. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên từng bước làm chủ công nghệ, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy và quản lý tại đơn vị.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục hiện đại. AI được xác định là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nâng cao chất lượng quản lý, tối ưu hóa hoạt động dạy học và tạo ra môi trường giáo dục linh hoạt, sáng tạo hơn.

Những vướng mắc trong quá trình tập huấn của các học viên cũng đã được giải đáp ngay tại lớp tập huấn.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ là nền tảng quan trọng để nhân rộng trong toàn ngành.

Việc tổ chức tập huấn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hoạt động giáo dục ngay từ bậc học mầm non. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 22-23/4.

Mạnh Hùng