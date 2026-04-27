3 món ăn ngon và tốt cho sức khỏe hơn khi dùng mỡ lợn

Mỡ lợn là loại chất béo truyền thống có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, trong một số món ăn nên ưu tiên sử dụng mỡ lợn sẽ ngon và tốt cho sức khỏe hơn.

Dưới đây là những món ăn dùng mỡ lợn sẽ ngon hơn không chỉ về mặt hương vị mà còn có những lợi ích nhất định cho sức khỏe khi so sánh với việc sử dụng dầu thực vật ở nhiệt độ cao.

1. Các món chiên, xào ở nhiệt độ cao với mỡ lợn tốt hơn dùng dầu ăn

Mỡ lợn có điểm khói khá cao và cấu trúc hóa học bền vững hơn nhiều loại dầu thực vật tinh luyện. Do đó khi xào rau củ hoặc chiên rán, dầu thực vật dễ bị oxy hóa và biến chất thành các gốc tự do có hại. Mỡ lợn chịu nhiệt tốt hơn, ít bị biến đổi cấu trúc hóa học ở nhiệt độ cao.

Ví dụ cơm chiên: Hạt cơm khi chiên bằng mỡ lợn sẽ săn lại, bóng bẩy và không bị khô, mang lại cảm giác ngon miệng hơn nhiều so với cơm chiên với dầu thực vật.

Đặc biệt khi xào rau muống, rau lang, rau bí... dùng mỡ lợn giúp rau giữ được vitamin nhờ thời gian làm chín nhanh và tạo lớp màng bảo vệ độ giòn, màu sắc tự nhiên xanh bóng hấp dẫn, khi ăn rau mềm hơn và tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong dầu có trong rau.

Dùng mỡ lợn xào rau muống ngon và xanh hơn.

2. Các món kho và hầm lâu

Trong các món cần thời gian nấu dài, mỡ lợn đóng vai trò là chất dẫn vị và giữ ẩm giúp món ăn không bị khô.

Mỡ lợn chứa các acid béo giúp hòa tan các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) có trong thực phẩm hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó tạo độ bóng mượt tự nhiên cho nước sốt mà không bị tách lớp hay có mùi hắc như một số loại dầu ăn khi đun lâu.

Các món kho phổ biến hợp với mỡ lợn: Cá kho tộ, thịt kho tàu, kho quẹt..

3. Các loại bánh truyền thống

Trong các công thức làm bánh truyền thống, mỡ lợn là một nguyên liệu có tác dụng tạo độ xốp, mềm và tăng vị thơm ngậy.

So với bơ thực vật vốn chứa nhiều chất béo chuyển hóa (là loại chất béo có hại cho sức khỏe nhất), dùng mỡ lợn tự nhiên với lượng vừa phải sẽ an toàn hơn.

Các món bánh ngon hơn khi sử dụng mỡ lợn: Bánh pía, bánh trung thu, bánh chưng, bánh chả...

Mẹo sử dụng mỡ lợn ngon và an toàn

Chọn mỡ: Nên chọn nguồn mỡ lợn sạch, lợn tự nuôi gia đình hoặc tại các trang trại nuôi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Dùng mỡ gáy hoặc mỡ thăn sẽ thơm và trắng hơn.

Bảo quản: Mỡ lợn sau khi thắng (rán) nên đựng trong hũ thủy tinh hoặc sứ, bảo quản nơi khô thoáng hoặc ngăn mát tủ lạnh để tránh bị hôi (oxy hóa).

Thêm gia vị: Khi thắng mỡ, có thể cho thêm một củ hành tím hoặc vài lát gừng đập dập để khử mùi và tăng thêm hương thơm.

Lưu ý: Mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa do đó nên cân đối, kết hợp với dầu thực vật trong chế biến món ăn giúp ngon miệng và đảm bảo sức khỏe. Người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, có chỉ số mỡ máu (cholesterol) cao nên hạn chế dùng mỡ lợn. Cách tốt nhất nên tham khảo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi dùng.

Theo suckhoedoisong.vn