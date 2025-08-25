3 nhóm người nên ăn quả na

Na là một loại trái cây thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Ăn na đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mọi người và cho một số nhóm người nhất định.

1. Lợi ích dinh dưỡng của quả na

Na là loại quả nhiệt đới chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao cùng với vị thơm ngọt đặc trưng. Quả na cung cấp nhiều calo, khoảng 101 kcal/100 g, chủ yếu từ đường glucose và fructose giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Na còn giàu vitamin C, vitamin B6 và một số vitamin nhóm B khác, magie, kali và sắt.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin B6 trong na giúp giảm căng thẳng, lo âu và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Magie và kali giúp điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch. Sắt hỗ trợ quá trình tạo máu, tốt cho người thiếu máu.

Hàm lượng chất xơ cao trong na giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Quả na có vị thơm ngọt và giàu dinh dưỡng.

2. Những người nào nên ăn quả na?

Người mới ốm dậy cần bồi bổ sức khỏe

Quả na chín ăn ngon và bổ, do đó thích hợp với nhiều người, nhất là người mới ốm dậy, người già hoặc người bị suy nhược cần cung cấp năng lượng và dưỡng chất để cơ thể nhanh phục hồi sức khỏe.

Na chứa nhiều carbohydrate cung cấp năng lượng nhanh, giúp người bệnh giảm mệt mỏi và cảm thấy khỏe hơn.

Bên cạnh đó, ăn na cũng giúp bổ sung vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Người bị táo bón nên ăn na

Ăn na có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao. Quả na cũng chứa vitamin B kích thích quá trình trao đổi chất đồng thời tăng cường khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng của cơ thể.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện và điều hòa hệ tiêu hóa. Nó làm tăng khối lượng phân, kích thích các cơ trong thành ruột hoạt động để quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Chất xơ còn là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh từ đó hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Người bị táo bón nên chọn ăn na chín và mềm, uống đủ nước và kết hợp ăn na với các loại rau xanh, trái cây khác trong chế độ ăn hằng ngày. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể dằm, bỏ hạt hoặc xay nhuyễn thịt quả na cho trẻ ăn trong các bữa phụ giúp trẻ ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt.

Ăn na tốt cho phụ nữ mang thai

Na là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào giúp làm giảm các triệu chứng ốm nghén và buồn nôn thường gặp ở phụ nữ mang thai trong những tháng đầu. Hàm lượng carbohydrate và đường tự nhiên cao trong na giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng, giảm mệt mỏi.

Na chứa nhiều vitamin C, các khoáng chất như sắt và canxi, rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn, góp phần ngăn ngừa thiếu máu cho thai phụ.

Một lợi ích nữa của na đối với phụ nữ mang thai là chất xơ trong na giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón, trong khi táo bón là một vấn đề phổ biến ở phụ nữ khi mang thai.

Lưu ý: Na là loại quả ngọt chứa nhiều đường nên phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ nên ăn với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

3. Cách chọn na ngon và an toàn

Nên chọn quả na tươi, có các mắt nở to, kẽ mắt màu trắng ngà hoặc hơi ngả vàng. Mắt na càng to, đều thì thịt bên trong càng dày, ít hạt và ngọt. Chọn những quả có vỏ mỏng, không bị nứt hay dập nát.

Dùng tay bóp nhẹ để kiểm tra độ chín. Nếu na vừa chín tới, khi ấn vào thấy hơi mềm và có độ đàn hồi là lúc na ăn ngon nhất.

Không chọn quả mềm nhũn, dễ vỡ thường không còn ngon và dễ bị hỏng. Tránh những quả có mùi chua hoặc lên men vì đó là dấu hiệu na đã bị chín quá.

Nên mua na ở những cơ sở uy tín có nguồn gốc rõ ràng để tránh nhiễm hóa chất độc hại. Rửa sạch quả na trước khi ăn. Chỉ ăn phần thịt quả và loại bỏ hoàn toàn hạt vì hạt na có chứa độc tố.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)