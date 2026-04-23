30/4/1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại

30/4/1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại là bức tranh đa chiều khắc họa thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc, qua góc nhìn của những chứng nhân lịch sử.

Từ hồi ức của các tướng lĩnh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, đến trải nghiệm của các nhà báo, chiến sĩ và góc nhìn của người nước ngoài, cuốn sách “30/4/1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” tái hiện chân thực không khí của ngày toàn thắng, từ những giây phút căng thẳng đến niềm hạnh phúc vỡ òa. Không chỉ là tư liệu quý về ngày đất nước liền một dải, tác phẩm còn là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình và thống nhất Tổ quốc.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 - ngày toàn thắng của dân tộc Việt Nam, đã đi vào lịch sử như một cột mốc chói lọi, không chỉ khép lại một giai đoạn chiến tranh gian khổ kéo dài suốt nhiều thập kỷ mà còn mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, thống nhất và phát triển. Đó là ngày mà Sài Gòn, trung tâm đầu não và cũng là thành trì cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, không còn phân chia trận tuyến giữa hai bên ta - địch mà đã trở thành biểu tượng của sự hòa hợp dân tộc, của khát vọng thống nhất non sông, của khúc ca khải hoàn mà biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã chiến đấu và hy sinh để có được.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại - một tập hợp tư liệu, hồi ức và ghi chép lịch sử giàu giá trị, giúp độc giả tiếp cận ngày toàn thắng từ nhiều góc nhìn chân thực và xúc động.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận: không chỉ thuật lại diễn biến lịch sử theo lối biên niên khô cứng, mà thông qua những câu chuyện của người trong cuộc, đó là các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, chiến sĩ, nhà báo, nhân chứng lịch sử và cả những người dân bình thường đã từng sống trong thời khắc chuyển mình của dân tộc. Những trang sách, vì thế, không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn chứa đựng cảm xúc, tâm trạng và những rung động rất con người: hồi hộp trước giờ toàn thắng, lo âu trong thời khắc chuyển giao, niềm vui vỡ òa khi chiến tranh chấm dứt.

Qua từng hồi ức, độc giả nhận ra rằng, chiến thắng 30/4 không chỉ là kết quả của những trận đánh quyết định, mà còn là hành trình dài của ý chí, lòng kiên định và khát vọng hòa bình của cả dân tộc. Cuốn sách đưa người đọc trở lại Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975, thời điểm thành phố đang đứng trước bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của mình. Trong các cơ quan quân sự và chính quyền Sài Gòn là sự hoang mang, rối loạn. Trên đường phố là những dòng người thấp thỏm chờ đợi tương lai. Còn với các cánh quân giải phóng, từng giờ, từng phút đều mang ý nghĩa quyết định. Sài Gòn hiện ra không chỉ là một địa danh mà trở thành nhân vật trung tâm, nơi hội tụ mọi cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, kỳ vọng, lo âu và cuối cùng là sự nhẹ nhõm khi ngừng tiếng súng. Tên gọi “Sài Gòn không còn trận tuyến” vì thế mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thành phố đã rời khỏi chiến tranh để trở về với đời sống hòa bình.

Sức hút lớn của cuốn sách là việc tái hiện những giờ phút cuối cùng trước khi chiến tranh kết thúc. Lật giở từng trang sách, bạn đọc như được dõi theo từng bước tiến của các cánh quân giải phóng tiến vào Sài Gòn; những quyết định mang tính chiến lược của lãnh đạo hai phía; những cuộc điện đàm, mệnh lệnh quân sự, và cả những khoảnh khắc mang tính biểu tượng như xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Không khí lịch sử được khắc họa sống động qua góc nhìn của các nhân chứng: có người ở chiến trường, có người trong trung tâm thành phố, có người chứng kiến từ phòng tin tức của các hãng truyền thông quốc tế. Với góc nhìn phong phú ấy, độc giả tìm hiểu lịch sử không phải chỉ qua một câu chuyện đơn tuyến, mà là tổng hòa của nhiều trải nghiệm con người khác nhau.

Sự kết hợp giữa tư liệu xác thực và văn phong chuyển tải giàu cảm xúc khiến cuốn sách dễ tiếp cận với nhiều đối tượng bạn đọc: người nghiên cứu lịch sử, sinh viên, học sinh, độc giả trẻ muốn hiểu rõ hơn về ngày thống nhất đất nước và cả những người từng trải qua chiến tranh muốn tìm lại ký ức.

30/4/1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại không chỉ là một cuốn sách lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc. Lịch sử không chỉ nằm trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục sống trong ký ức của mỗi chúng ta, trong những câu chuyện được kể lại, và trong sự khơi gợi trách nhiệm của thế hệ tương lai.

Theo chinhphu.vn