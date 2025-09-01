308 phạm nhân tại Trại giam Tân Lập được đặc xá

Sáng 1/9, Trại giam Tân Lập, trực thuộc Cục quản lý trại giam - Bộ Công an đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Dự và chỉ đạo lễ công bố có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên hội đồng tư vấn đặc xá TW; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ công an. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá lần này cả nước có trên 14 nghìn phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Trong đó, tại Trại tạm giam Tân Lập có 308 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền, bồi thường thiệt hại...

Việc tổ chức xét duyệt các trường hợp đặc xá tại Trại giam Tân Lập được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, công khai đúng đối tượng theo quy định. Ngay sau công bố Quyết định, cán bộ chiến sỹ Trại giam Tân Lập đã làm các thủ tục cần thiết, cấp căn cước công dân, quần áo, tiền đi đường để phạm nhân được đặc xá nhanh chóng trở về gia đình. Đối với các phạm nhân được đặc xá ở các tỉnh xa, Trại giam Tân Lập đã liên hệ với các công ty xe khách của các tỉnh trên đến tận nơi đón họ đưa về quê an toàn.

Quang cảnh lễ công bố quyết định đặc xá

Đặc xá thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, được Chủ tịch nước quyết định trong những sự kiện trọng đại của đất nước. Năm nay diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, vì vậy đối tượng, điều kiện, thời gian xét đặc xá dịp 2-9 có những điểm mới hơn dịp 30-4 vừa qua, đó là mở rộng đối tượng và điều kiện xét đặc xá, bao gồm nhóm phạm tội như cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản nhiều lần trở lên, phạm từ 2 tội cố ý trở lên; nhóm người có 1 tiền án bị kết án phạm tội do lỗi cố ý, cùng một số tội khác như giết người, lừa đảo, mua bán người...

Sau khi có kết quả họp của Hội đồng xét, đề nghị đặc xá, các trại giam, trại tạm giam gửi danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá về Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá để tổng hợp và đề nghị Công an các địa phương xác minh yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Căn cứ kết quả xác minh của Công an các địa phương, Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, đề xuất Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định tại phiên họp Hội đồng tư vấn đặc xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Niềm vui ngày đặc xá

Gia Thái; Cao Tuấn