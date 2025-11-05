4 giai đoạn giúp doanh nghiệp Việt xây nền tảng vững chắc để mở rộng kinh doanh quốc tế

Từ một xưởng cà phê nhỏ ở Đắk Lắk, hương vị Việt Nam đã vượt hàng nghìn cây số để có mặt tại Tokyo hay Paris. Đó không chỉ là hành trình xuất khẩu, mà là hành trình mang câu chuyện và niềm tự hào Việt đi xa.

Không chỉ có Trung Nguyên – nhiều thương hiệu Việt như Vinamilk, VINUT, ADC, v.v. cùng những sản phẩm nông sản trứ danh như gạo ST25, sầu riêng Ri6, vải thiều Việt Nam, v.v. cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu - là minh chứng rõ ràng rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể vươn xa khi sở hữu chiến lược quốc tế hóa đúng đắn và bài bản.

Vậy, đâu là con đường bài bản để doanh nghiệp Việt “đi xa mà không lạc hướng”?

Những thử thách khi doanh nghiệp Việt Go Global

Không ít doanh nghiệp Việt mang trong mình khát vọng vươn ra thế giới, nhưng hành trình ấy lại đầy thử thách ngay từ những bước đầu tiên bởi:

- Hàng hóa bị giữ tại cảng chỉ vì sai sót nhỏ trong chứng từ hoặc thiếu giấy phép cần thiết;

- Thanh toán ngoại tệ gặp trục trặc, khiến dòng tiền bị ngưng trệ;

- Không có pháp nhân quốc tế, doanh nghiệp không thể ký kết hay duy trì hợp đồng dài hạn với đối tác nước ngoài;

- Chi phí logistics tăng cao vì thiếu tối ưu chuỗi cung ứng.

Những trở ngại này khiến nhiều doanh nghiệp Việt bước ra thế giới nhưng chưa thể đi xa, dù sản phẩm và tiềm năng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh.

Vì vậy, Doanh nghiệp cần một lộ trình rõ ràng - dưới đây là 4 giai đoạn quan trọng mà Doanh nghiệp có thể tham khảo.

Giai đoạn 1: Xây nền tảng – Chuẩn hóa để vươn ra thế giới

Một doanh nghiệp muốn bước ra toàn cầu, cần bắt đầu từ nền tảng chuẩn hóa – từ pháp lý, sản phẩm đến quy trình.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nông sản Việt từng gặp rắc rối khi hàng bị giữ lại ở cảng nước ngoài chỉ vì sai lệch chứng từ hoặc thiếu chứng nhận. Một lỗi nhỏ có thể khiến lô hàng trị giá hàng trăm nghìn USD bị đình trệ.

Dưới đây là 5 yếu tố quan trọng doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị khi đưa sản phẩm và thương hiệu ra thị trường toàn cầu:

Điều DN xuất nhập khẩu Việt cần lưu ý khi Go Global

Giai đoạn 2: Mở rộng thị trường – Đa dạng kênh và quốc gia xuất khẩu

Sau khi có nền tảng vững, bước tiếp theo là đa dạng hóa thị trường và kênh xuất khẩu. Thay vì phụ thuộc vào 1–2 quốc gia truyền thống, doanh nghiệp có thể tiếp cận những thị trường có chính sách thương mại mở như Singapore, Hồng Kông, UAE, Mỹ.

-Mở công ty tại Singapore : thuận lợi thanh toán quốc tế, dễ giao dịch với các đối tác lớn.

- Thành lập pháp nhân tại Hồng Kông/Mỹ: tăng uy tín, mở rộng chuỗi cung ứng.

Song song, doanh nghiệp nên kết hợp kênh B2B và B2C quốc tế, tận dụng các nền tảng như Amazon, Alibaba, Etsy, Shopify để đưa sản phẩm “Made in Vietnam” đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Sản phẩm Vinut Việt Nam trên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt đang tích cực tham gia các sự kiện, hội chợ thương mại tổ chức tại Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, v.v.

Doanh nghiệp của bạn hiện có đang phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu duy nhất không? Việc này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tăng trưởng và ổn định lâu dài.

Giai đoạn 3: Tối ưu vận hành – Ứng dụng công nghệ và logistics xanh

Trong quá trình vận hành, Doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ để quản lý đơn hàng, tồn kho, dự báo nhu cầu, tối ưu chi phí bằng AI và dữ liệu số.

Đồng thời, xu hướng “logistics xanh” đang trở thành điều kiện bắt buộc ở nhiều thị trường như EU, Mỹ.

- Sử dụng bao bì thân thiện môi trường;

- Giảm phát thải trong vận chuyển;

- Tối ưu tuyến logistics – không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, mà còn đáp ứng tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Một số doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI để tối ưu lộ trình giao hàng, giúp giảm 15% nhiên liệu và rút ngắn 25% thời gian vận chuyển - một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Giai đoạn 4: Xây thương hiệu toàn cầu – Khi “Made in Vietnam” mang bản sắc riêng

Khi đã có thị trường, điều quan trọng hơn cả là Doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu Việt có cá tính và bản sắc riêng. Không chỉ là bán sản phẩm, mà là kể câu chuyện Việt Nam bằng chất lượng, uy tín, giá trị bền vững và khát vọng vươn lên.

Nhiều doanh nghiệp hiện đã chủ động hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế như Global Link Asia Consulting để được hỗ trợ, tư vấn giải pháp trọn gói cho kế hoạch mở rộng kinh doanh quốc tế.

Chuyên gia Global Link Asia Consulting hỗ trợ DN Việt Go Global bền vững

Với sản phẩm chất lượng, quy trình minh bạch, tư duy toàn cầu, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Và trên hành trình ấy, Global Link Asia Consulting luôn đồng hành, giúp doanh nghiệp Việt xây nền pháp lý vững chắc, mở rộng thị trường, tối ưu vận hành và phát triển bền vững ở bất kỳ đâu trên thế giới.