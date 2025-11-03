4 lý do nên ăn lá húng quế khi thời tiết lạnh

Bổ sung húng quế vào chế độ ăn uống mùa đông có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là 4 lý do nên thêm lá hung quế vào chế độ ăn khi thời tiết lạnh.

Húng quế có đặc tính ấm nồng và hương thơm dễ chịu, húng quế là một loại thảo mộc tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa lạnh.

Thành phần của húng quế chứa hàm lượng cao vitamin C (giúp tăng cường hệ miễn dịch), cùng các khoáng chất thiết yếu và lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid và eugenol. Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng tổng thể mà còn đóng vai trò như một liệu pháp tự nhiên để làm dịu các triệu chứng hô hấp khó chịu như giảm ho, làm ấm cổ họng và hỗ trợ đẩy lùi cảm lạnh thường gặp khi thời tiết chuyển lạnh.

1. 4 lợi ích của húng quế khi thời tiết lạnh

Húng quế chứa vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe khi thời tiết lạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trời lạnh cần tăng cường miễn dịch vì thời tiết lạnh giá tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn sinh sôi và lây lan, đồng thời khiến hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm họng và làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính. Húng quế cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, K, kali và canxi, giúp nâng cao sức đề kháng và sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Mùa đông dễ bị bệnh hô hấp vì thời tiết thay đổi đột ngột làm suy yếu hệ miễn dịch, môi trường lạnh và khô khiến virus, vi khuẩn phát triển mạnh, cùng với đó là việc ở trong nhà nhiều và đóng kín cửa làm gia tăng khả năng lây lan mầm bệnh. Không khí lạnh cũng trực tiếp gây khô và co thắt đường thở, dẫn đến các triệu chứng như ho. Húng quế có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, long đờm và làm dịu đường thở. Các hợp chất như eugenol trong húng quế giúp làm sạch đường hô hấp, giảm ho, làm dịu cơn hen suyễn và giảm các triệu chứng cảm cúm.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thời tiết lạnh dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khiến mạch máu co lại, làm tăng huyết áp và tăng áp lực lên tim. Ngoài ra, nhiệt độ thấp còn làm tăng độ nhớt của máu và số lượng tiểu cầu, dễ gây hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Các hợp chất chống oxy hóa như eugenol trong húng quế có thể giúp giảm huyết áp và cholesterol, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Giảm căng thẳng

Khi trời lạnh dễ bị căng thẳng hơn do thiếu ánh sáng mặt trời, có thể gây ra trầm cảm theo mùa và làm giảm nồng độ serotonin. Thời tiết lạnh và ít vận động cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, năng lượng và sức khỏe thể chất, làm tăng nguy cơ căng thẳng và các vấn đề sức khỏe khác.

Lá húng quế có tác dụng làm dịu thần kinh bằng cách giúp duy trì mức độ cortisol (hormone gây stress) ở mức cân bằng, từ đó giúp thư giãn và giảm căng thẳng.

2. Cách ăn húng quế tốt cho sức khỏe

Để ăn húng quế có lợi cho sức khỏe, hãy ăn tươi trong salad, món ăn kèm hoặc chế biến thành trà, nước ép. Khi chế biến, hãy rửa sạch và thêm húng quế vào cuối cùng để giữ nguyên dinh dưỡng và hương vị. Tránh sử dụng quá nhiều trong thời gian dài để phòng ngừa ngộ độc eugenol và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có bệnh lý.

Ăn tươi: Thêm lá húng quế vào các món salad, bánh mì, hoặc ăn kèm với phở, bún chả để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Làm trà: Hãm lá húng quế tươi hoặc khô trong nước sôi khoảng 5-10 phút. Có thể thêm chanh hoặc mật ong để tăng hương vị.

Pha nước ép/sinh tố: Cho húng quế vào máy xay cùng các loại trái cây như táo, dứa, dưa hấu để tạo ra đồ uống tươi mát và bổ dưỡng.

Dùng làm gia vị: Ướp các món nướng như thịt, cá, rau củ để tạo mùi thơm đặc trưng.

3. Tác dụng phụ của húng quế

Ăn quá nhiều trong thời gian dài dễ dẫn đến tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, chỉ nên ăn khoảng 20 g lá húng quế tươi mỗi ngày để có lợi cho sức khỏe. Không nên lạm dụng và cần theo dõi phản ứng của cơ thể hoặc hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi ăn đối với một số người như:

Ngộ độc: Ăn quá nhiều trong thời gian dài để phòng ngừa ngộ độc eugenol.

Phụ nữ mang thai: Nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ vì húng quế có thể gây kích thích co bóp tử cung.

Người có huyết áp thấp hoặc đường huyết thấp: Nên hạn chế ăn vì húng quế có thể làm giảm huyết áp và đường huyết xuống dưới mức an toàn.

Dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với húng quế, vì vậy hãy quan sát kỹ phản ứng của cơ thể khi mới sử dụng.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)