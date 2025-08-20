4 Tiểu dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được triển khai

Thực hiện Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã triển khai 4 tiểu dự án với nhiều kết quả thiết thực, góp phần tạo điều kiện học tập, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho người dân, đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Lớp học tiếng dân tộc Mường tại Trung tâm GDTX tỉnh (khu vực vực phường Hoà Bình).

Ở Tiểu dự án 1, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho hệ thống trường lớp, với 36 trường Phổ thông Dân tộc nội trú và bán trú, 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 20 công trình được hỗ trợ. Song song với đó, công tác xóa mù chữ cũng được triển khai, giúp 233 người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết.

Trên nền tảng cơ sở vật chất được củng cố, Tiểu dự án 2 tiếp tục chú trọng đến việc bồi dưỡng kiến thức, trong đó 1.662 người được nâng cao hiểu biết về công tác dân tộc và 191 người được học tiếng dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.

Gắn kết với đào tạo lý thuyết là Tiểu dự án 3, hướng mạnh vào nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tạo việc làm. Toàn tỉnh đã triển khai 173 mô hình đào tạo nghề cho 12.712 người; hỗ trợ 9.462 người tham gia học nghề; có 75 người được cấp chứng chỉ nghề quốc gia; 8 người được đào tạo nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, 1.920 lượt lao động dân tộc thiểu số được tư vấn, giới thiệu việc làm; hàng chục nghìn lượt người tiếp cận thông tin hướng nghiệp, khởi nghiệp qua các kênh truyền thông; nhiều công trình tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng được đầu tư sửa chữa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Để các chương trình trên được thực hiện hiệu quả, Tiểu dự án 4 đã tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng. Cụ thể, 356 bộ tài liệu đào tạo được xây dựng; 3.032 cán bộ các cấp và 14.354 người dân cấp thôn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng triển khai chương trình. Ngoài ra, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tập huấn chuyên sâu được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Việc triển khai đồng bộ các tiểu dự án đã góp phần thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hồng Duyên