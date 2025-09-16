Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo

Chiều 16/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã, phường: Bình Tuyền, Xuân Hòa, Hợp Lý, Yên Lãng, Tam Đảo, Đạo Trù, Đại Đình (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) để kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kết luận buổi làm việc

Tỉnh Vĩnh Phúc cũ bao gồm 11 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sau hợp nhất còn 7 xã, phường (Bình Tuyền, Xuân Hòa, Hợp Lý, Yên Lãng, Tam Đảo, Đạo Trù, Đại Đình). 100% xã, phường đã đạt chuẩn nông thôn mới trước khi sáp nhập. Hiện trên địa bàn có 123 người có uy tín. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã trước sáp nhập đều trên 20%, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, Dao, Cao Lan...Nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bố trí 30,066 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo báo cáo việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo phường Xuân Hòa báo cáo việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả các xã đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo của các xã trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của đại diện lãnh đạo các xã về việc cán bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan dân tộc, tôn giáo của các xã sau sáp nhập mới nên khó khăn trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; một số xã vùng dân tộc thiểu có khó khăn về nước sạch sinh hoạt. Một số xã đề nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với một số xã có lượng thủ tục hành chính cần giải quyết lớn... Đồng chí đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; đông thời quan tâm, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ dân tộc tôn giáo; thực hiện đúng chính sách đối với người có uy tín....để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thúy Hường