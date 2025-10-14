Giảm lãi suất chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

Ngày 10/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 261/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ, sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chỉ đạo hệ thống các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn căn cứ các quy định của Nghị định triển khai điều chỉnh lãi suất chương trình cho vay nhà ở xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Tại Điểm giao dịch Ngọc Lập (xã Minh Hoà), các hộ dân được tư vấn về chính sách mới cho vay nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức được điều chỉnh giảm còn 5,4%/năm, thay vì 6,6%/năm như trước đây.

Ngoài ra, đối với các khoản vay đã ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH trước ngày 10/10/2025 thì được điều chỉnh Hợp đồng tín dụng để áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm cho dư nợ gốc thực tế, dư nợ gốc bị quá hạn (nếu có), giúp giảm bớt áp lực trả nợ cho người vay.

Nghị định 261/2025/NĐ-CP cũng bổ sung một số quy định khi người dân muốn tiếp cận chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể: Mức thu nhập tối đa của cá nhân được vay mua nhà ở xã hội tăng lên 20 triệu đồng/tháng, thay vì 15 triệu đồng như trước; đối với hai vợ chồng là 40 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được tính 30 triệu đồng/tháng. Thu nhập được xác nhận theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp nơi người vay làm việc cung cấp...

Từ ngày 10/10/2025, người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động có thể xin xác nhận tại Công an cấp xã, phường nơi thường trú hoặc tạm trú, thay vì UBND cấp xã, phường như trước, giúp thủ tục gọn nhẹ, thuận tiện hơn.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Âu Cơ kiểm tra hộ sử dụng vốn vay Chương trình cho vay nhà ở xã hội tại khu Thanh Xuân, phường Âu Cơ.

Việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi Nhà ở xã hội là một bước đi mạnh mẽ, cụ thể hóa quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp và đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách tín dụng mới này, kết hợp với các cơ chế đặc thù về đất đai và nguồn vốn được quy định tại Nghị quyết 201/2025/QH15, tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, vừa tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, vừa tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người mua nhà.

Phương Thảo