5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Táo, cam quýt, chuối, kiwi chứa kali và các hợp chất chống oxy hóa tốt cho mạch máu, hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.

5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Táo

Ăn táo nguyên quả có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm các yếu tố nguy cơ như cholesterol cao và viêm. Flavonoid trong táo giúp cải thiện chức năng nội mô, tăng sản xuất nitric oxide, từ đó làm giãn mạch, hạ huyết áp.

5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Quả họ cam quýt

Cam, bưởi, chanh, quýt chứa hesperidin - một flavonoid có lợi cho tim mạch. Uống nước cam hoặc ăn loại quả này mỗi ngày có thể giảm huyết áp tâm thu ở người tiền tăng huyết áp nhờ cải thiện chức năng nội mô và giảm viêm.

5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Chuối

Chuối giàu kali, giúp cơ thể đào thải natri đồng thời giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp. Người cao huyết áp có thể kết hợp chuối với yến mạch, các loại hạt để tăng thêm dưỡng chất có lợi cho tim.

5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Lựu

Uống nước ép quả lựu có thể hỗ trợ giảm huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm thu. Nên chọn nước ép nguyên chất, không thêm đường để tối đa hóa lợi ích của loại quả này.

5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Kiwi

Ăn kiwi giúp bổ sung hàm lượng kali, vitamin C và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Những chất dinh dưỡng này đặc biệt hữu ích cho những người bị tăng huyết áp nhẹ hoặc trung bình.

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

Một quả chuối chứa bao nhiêu calo, carbohydrate?

Một quả chuối chứa bao nhiêu calo, carbohydrate?
2026-04-26 06:41:00

Một quả chuối trung bình chỉ khoảng 105 calo, 27 g carbohydrate, có thể ảnh hưởng đến đường huyết, mức ảnh hưởng đến đường huyết, cân nặng phụ thuộc độ chín.

Lợi ích bất ngờ khi ăn sinh tố bơ và xoài

Lợi ích bất ngờ khi ăn sinh tố bơ và xoài
2026-04-24 16:14:00

Ăn sinh tố bơ cùng với xoài không chỉ ngon miệng hơn mà sự kết hợp này còn có thể tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng” tốt cho sức khỏe hơn so với việc chỉ ăn một loại riêng lẻ.

Tin liên quan

Gợi ý

