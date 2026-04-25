5 loại quả người cao huyết áp nên ăn thường xuyên

Táo, cam quýt, chuối, kiwi chứa kali và các hợp chất chống oxy hóa tốt cho mạch máu, hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.
Táo
Ăn táo nguyên quả có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm các yếu tố nguy cơ như cholesterol cao và viêm. Flavonoid trong táo giúp cải thiện chức năng nội mô, tăng sản xuất nitric oxide, từ đó làm giãn mạch, hạ huyết áp.
Quả họ cam quýt
Cam, bưởi, chanh, quýt chứa hesperidin - một flavonoid có lợi cho tim mạch. Uống nước cam hoặc ăn loại quả này mỗi ngày có thể giảm huyết áp tâm thu ở người tiền tăng huyết áp nhờ cải thiện chức năng nội mô và giảm viêm.
Chuối
Chuối giàu kali, giúp cơ thể đào thải natri đồng thời giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp. Người cao huyết áp có thể kết hợp chuối với yến mạch, các loại hạt để tăng thêm dưỡng chất có lợi cho tim.
Lựu
Uống nước ép quả lựu có thể hỗ trợ giảm huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm thu. Nên chọn nước ép nguyên chất, không thêm đường để tối đa hóa lợi ích của loại quả này.
Kiwi
Ăn kiwi giúp bổ sung hàm lượng kali, vitamin C và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Những chất dinh dưỡng này đặc biệt hữu ích cho những người bị tăng huyết áp nhẹ hoặc trung bình.
Theo vnexpress.net
Một quả chuối trung bình chỉ khoảng 105 calo, 27 g carbohydrate, có thể ảnh hưởng đến đường huyết, mức ảnh hưởng đến đường huyết, cân nặng phụ thuộc độ chín.
Nhức đầu và chóng mặt là hai triệu chứng rất phổ biến trong đời sống hằng ngày. Phần lớn các trường hợp đều là lành tính, thường do tác động của căng thẳng, thiếu ngủ, mất nước...
baophutho.vn Một số loại trà thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền không chỉ giúp thanh nhiệt, hỗ trợ chức năng gan mà còn góp phần giúp ngủ ngon nếu...
Ăn sinh tố bơ cùng với xoài không chỉ ngon miệng hơn mà sự kết hợp này còn có thể tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng” tốt cho sức khỏe hơn so với việc chỉ ăn một loại riêng lẻ.
baophutho.vn Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026. Hội nghị...
Hiện nay các sĩ tử bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng khi gần đến các kỳ thi chuyển cấp quan trọng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Lô hội, hay còn gọi là nha đam, không chỉ là một loại cây cảnh phổ biến mà còn là một kho báu dưỡng chất. Với thành phần hoạt tính bao gồm vitamin, khoáng chất, enzyme và axit...