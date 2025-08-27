5 loại trái cây hỗ trợ gan khỏe mạnh

Có một số loại trái cây chứa các hợp chất giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đến gan. Nhờ đó, gan được cung cấp nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Dưới đây là 5 loại trái cây hỗ trợ bảo vệ gan khỏe mạnh.

Gan khoẻ mạnh là một dấu hiệu cơ thể khỏe mạnh. Gan đóng nhiều vai trò quan trọng, từ lọc máu đến chuyển đổi lượng đường glucose dư thừa thành glycogen. Do đó, việc chăm sóc, bảo vệ gan là rất cần thiết, một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là bổ sung đúng cách các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cũng cho thấy việc tiêu thụ nhiều trái cây có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở một số người. Dưới đây là 5 loại trái cây giúp bảo vệ gan khỏe mạnh và phương pháp ăn đúng cách.

1. Quả lựu có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan

Quả lựu tốt cho sức khỏe của gan nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Quả lựu chứa các chất chống ô xy hoá mạnh như punicalagin và acid ellagic, có thể giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Lựu cũng được cho là giúp tăng cường các enzyme giải độc của gan, thúc đẩy quá trình phân hủy và loại bỏ độc tố.

Nghiên cứu cho thấy, việc ăn lựu lâu dài có thể cải thiện nồng độ enzyme gan ở những người béo phì và mắc các rối loạn chuyển hóa, vốn là những người có nguy cơ cao bị tổn thương gan.

Có thể trộn một quả lựu với sữa chua để bổ sung lợi khuẩn, thêm một chút hạt chia đã ngâm để tăng cường chất xơ.

2. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng chứa proanthocyanidins, giúp thư giãn mạch máu và tăng cường lưu thông máu. Nghiên cứu của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, chiết xuất từ quả mọng có tiềm năng trong việc phát triển thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm chức năng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Các loại quả mọng cũng được cho là giúp giảm các chỉ số viêm gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương. Chúng còn có thể điều hòa quá trình chuyển hóa lipid, giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, giảm huyết áp, cholesterol LDL và cải thiện chức năng động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, quả mọng còn hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, giúp tiêu hóa đều đặn và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Có thể trộn quả mọng vào sữa chua, rắc thêm hạt lanh để tăng chất xơ để thưởng thức.

3. Quả nho

Quả nho giúp cải thiện lưu thông máu cho cả tim và gan. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nho vào chế độ ăn có thể:

Điều chỉnh men gan và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa.

Thúc đẩy quá trình chuyển hóa acid béo và cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Tăng tuổi thọ khi kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo.

Nho chứa nhiều polyphenol, resveratrol, flavonoid, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và bảo vệ các tế bào gan. Chiết xuất từ nho cũng có thể giảm viêm gan, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh. Ăn nho thường xuyên còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, điều hòa lượng đường trong máu và giảm tích tụ mỡ trong gan.

Có thể làm một bát trái cây với nhiều loại nho khác nhau và rắc thêm hạt lanh để thưởng thức như một món ăn nhẹ, hoặc ép nho lấy nước uống hay nấu nho thành mứt để ăn kèm với bánh mì nướng.

4. Dưa hấu

Dưa hấu giúp tăng sản xuất nitric oxide, một chất hỗ trợ sức khỏe gan. Với 92% là nước, dưa hấu giúp giữ cho cơ thể và gan đủ nước, hỗ trợ quá trình giải độc gan. Dưa hấu cũng chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm gan và căng thẳng oxy hóa. Lycopene còn giúp giảm huyết áp và cholesterol, hỗ trợ chức năng tim mạch tổng thể. Hàm lượng nước và kali cao giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, hỗ trợ sức khỏe thận.

Có thể ép dưa hấu lấy nước, thêm hạt lanh để bổ sung chất xơ và uống ngay.

5. Củ dền

Củ dền rất giàu nitrate, tốt cho sức khỏe mạch máu. Nitrate trong củ dền cải thiện lưu lượng máu và cung cấp oxy cho gan, giúp tăng cường chức năng gan. Ngoài ra, củ dền có nhiều betalain và các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do và căng thẳng oxy hóa.

Có thể làm món rau trộn với củ dền nạo với sữa chua, rắc thêm hạt lanh để tăng độ giòn hoặc xay sinh tố củ dền và thêm hạt chia đã ngâm vào.