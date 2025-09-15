5 loại trái cây nên tránh nếu bị acid uric cao

Tuy trái cây tốt cho sức khỏe nhưng thực tế, một số loại trái cây lại có thể gây bất lợi cho người bị acid uric cao.

Acid uric cao, hay còn gọi là tăng acid uric máu, là một tình trạng phổ biến, có thể dẫn đến bệnh gout và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tìm hiểu về một số loại trái cây mà người bị acid uric cao nên hạn chế, cùng với những lời khuyên hữu ích để duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

1. Mối liên hệ giữa trái cây và acid uric

Acid uric là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa purine trong cơ thể. Khi nồng độ purine cao, cơ thể sẽ sản xuất nhiều acid uric hơn, dẫn đến tăng acid uric máu. Purine thường có nhiều trong các loại thịt đỏ, hải sản và nội tạng động vật.

Tuy nhiên, trái cây lại chứa một loại đường gọi là fructose. Khi được tiêu hóa, fructose sẽ làm tăng quá trình sản xuất purine và acid uric trong cơ thể. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều trái cây giàu fructose có thể không tốt cho người bị bệnh gout hoặc acid uric cao.

2. Một số loại trái cây nên đưa vào danh sách hạn chế khi bị acid uric cao

Quả xoài

Để không làm tăng acid uric trong cơ thể nên hạn chế ăn xoài, đặc biệt là xoài chín.

Xoài, nhất là xoài chín, rất ngọt và thơm ngon. Vị ngọt đó đến từ hàm lượng fructose và glucose cao. Mặc dù xoài có nhiều vitamin A và C nhưng ăn quá nhiều xoài chín sẽ kích thích cơ thể sản xuất acid uric. Nếu là người yêu thích xoài, hãy chọn xoài xanh hoặc xoài chưa chín kỹ và ăn với lượng vừa phải.

Để không làm tăng acid uric, nên hạn chế ăn xoài, đặc biệt là xoài chín, với lượng vừa phải và không ăn thường xuyên. Mặc dù không có một con số cố định cho tất cả mọi người, vì mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống tổng thể của mỗi người, tuy nhiên mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/4 đến 1/2 quả xoài nhỏ, tương đương một vài miếng và chỉ nên ăn một vài lần mỗi tuần, không nên ăn hàng ngày.

Sầu riêng

Sầu riêng được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” nhưng lại là “kẻ thù” với người bị acid uric cao. Sầu riêng không chỉ giàu fructose mà còn có hàm lượng calo và đường rất cao, dễ gây nóng trong và đặc biệt không tốt cho những người cần kiểm soát acid uric.

Dựa trên những phân tích về tác động của fructose đối với acid uric, sầu riêng là loại quả mà người bị acid uric cao nên hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn.

Nếu thực sự thèm, chỉ nên ăn thử một miếng nhỏ và không nên ăn thường xuyên. Sau khi ăn, nên uống thật nhiều nước để giúp cơ thể đào thải acid uric. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc hạn chế tối đa vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.

Nho

Cả nho tươi và nho khô, đều chứa nhiều fructose - loại đường có thể làm tăng sản xuất acid uric trong cơ thể. Việc ăn một chùm nho mỗi ngày sẽ nạp vào cơ thể một lượng đường đáng kể, làm tăng gánh nặng cho gan và thận trong việc chuyển hóa, từ đó thúc đẩy sản xuất acid uric. Do đó, người bị acid uric cao nên ăn nho một cách điều độ và có kiểm soát.

Không có con số chính xác cho tất cả mọi người nhưng một liều lượng an toàn được khuyến nghị là khoảng 10 - 15 quả nho mỗi lần ăn và chỉ nên ăn một vài lần trong tuần.

Quả vải

Vải có vị ngọt lịm đặc trưng chứa nhiều đường. Giống như các loại quả trên, vải cũng giàu fructose, có thể làm tăng acid uric trong máu. Nếu thích ăn vải, hãy ăn một cách có chừng mực để không ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

Liều lượng an toàn được khuyến nghị là khoảng 5 - 7 quả vải mỗi lần ăn và chỉ nên ăn 1 -2 lần trong tuần. Đặc biệt, cần tránh ăn khi đói, ăn vải khi đói có thể gây say và làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Quả hồng xiêm

Hồng xiêm là loại quả ngọt, bùi và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, lượng đường trong hồng xiêm khá cao, đặc biệt là khi quả chín mềm. Người bị acid uric cao nên tránh ăn loại quả này quá nhiều để không làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Hồng xiêm chín mềm, rất dễ ăn nên cần đặc biệt chú ý đến số lượng để tránh nạp quá nhiều đường cùng một lúc. Do đó, người bị acid uric cao nên ăn hồng xiêm một cách hết sức điều độ, chỉ khoảng 1/2 quả hồng xiêm nhỏ mỗi lần ăn và không nên ăn quá thường xuyên, chỉ 1 -2 lần trong tuần.

3. Lời khuyên với người bị acid uric cao

Hạn chế những loại trái cây trên không có nghĩa là bạn phải từ bỏ hoàn toàn trái cây. Trái lại, việc xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng vẫn cần đến trái cây để cung cấp vitamin và khoáng chất.

Ưu tiên các loại quả ít đường: Hãy chọn các loại trái cây giàu vitamin C và chất xơ nhưng ít fructose, chẳng hạn như dâu tây, cherry, dưa chuột, táo, dứa, bưởi, cam. Các loại quả mọng như cherry đặc biệt được khuyến khích vì chúng có đặc tính chống viêm và có thể giúp giảm nồng độ acid uric.

Ăn điều độ: Ngay cả với những loại quả được cho là "an toàn", vẫn nên ăn với lượng vừa phải, không quá 2-3 phần trái cây mỗi ngày.

Uống nhiều nước: Nước giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Hãy uống đủ nước (2-2,5 lít/ngày) và có thể bổ sung thêm nước ép cần tây hoặc nước chanh pha loãng không đường.

Acid uric cao không chỉ liên quan đến thịt đỏ hay hải sản mà còn chịu ảnh hưởng từ đường fructose trong một số loại trái cây. Việc nhận biết và hạn chế các loại quả không có lợi cho tình trạng acid uric cao là một cách để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bỏ qua trái cây. Một chế độ ăn thông minh là sự kết hợp cân bằng giữa các loại thực phẩm, ưu tiên những loại quả ít đường và giàu vitamin, kết hợp với việc uống đủ nước và duy trì lối sống lành mạnh. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống phù hợp nhất.

