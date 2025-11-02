Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lý do dầu ô liu có thể là “cứu tinh” cho người táo bón

Uống một thìa dầu ô liu giúp bôi trơn đường ruột và hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên nhẹ. Dầu ô liu kích thích nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó giúp giảm táo bón và hỗ trợ tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

Uống dầu ô liu có thể giúp giảm táo bón do dầu ô liu có khả năng cung cấp thêm chất bôi trơn cho hệ tiêu hóa và làm mềm phân để dễ đi ngoài hơn.

Dầu ô liu có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên

Lý do dầu ô liu có thể là “cứu tinh” cho người táo bón

Dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Dầu ô liu hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên trong cơ thể theo một số cách:

Kích thích nhu động ruột bằng cách bôi trơn hệ tiêu hóa, làm cho hệ tiêu hóa ẩm hơn và phân cứng dễ đi qua hơn. Sử dụng dầu ô liu giúp làm mềm phân, giúp bài tiết dễ hơn.

Các nghiên cứu trên mô hình động vật cũng cho thấy acid oleic, một loại acid béo có trong dầu ô liu, có thể tăng cường chức năng của hàng rào ruột bằng cách tăng nồng độ vi khuẩn có lợi trong ruột, đặc biệt là Bifidobacteria. Điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa về lâu dài và ngăn ngừa táo bón.

Cùng với dầu ô liu, dầu khoáng, dầu hạt lanh và dầu hạnh nhân cũng đã được chứng minh là có thể cải thiện tình trạng táo bón ở người do chúng có tác dụng nhuận tràng tương tự. Trong một nghiên cứu, dầu hạt lanh cải thiện tần suất và độ đặc của phân hiệu quả hơn dầu ô liu, trong khi nghiên cứu lưu ý rằng cả dầu ô liu và dầu hạt lanh đều có hiệu quả như dầu khoáng.

Cách sử dụng dầu ô liu để điều trị táo bón

Mặc dù chưa có liều lượng cụ thể cho dầu ô liu trong điều trị táo bón, các nghiên cứu tìm hiểu về hiệu quả của dầu ô liu đã phát hiện nó có hiệu quả nhất khi dùng khi bụng đói và không ăn.

Mọi người có thể thấy đỡ táo bón chỉ với 1 thìa canh vào buổi sáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 4 ml dầu ô liu (khoảng 3/4 thìa cà phê) có thể là một khởi đầu hiệu quả.

Không có khung thời gian cụ thể nào cho việc sử dụng dầu ô liu để giảm táo bón hoặc xác định tốc độ hiệu quả của nó. Vì mỗi người có cơ địa khác nhau, nên cách thức dầu ô liu đi qua hệ tiêu hóa có thể khác nhau tùy từng người.

Ai không nên sử dụng dầu ô liu để điều trị táo bón?

Hầu hết người lớn khỏe mạnh đều có thể dùng dầu ô liu để chữa táo bón nhưng có một số nhóm người không nên dùng như:

Trẻ sơ sinh và trẻ em chưa phát triển được kỹ thuật nuốt phù hợp cần thiết để có thể tiêu thụ chất lỏng đặc một cách an toàn, vì vậy việc dùng dầu ô liu để trị táo bón không phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Luôn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi cho trẻ dùng bất kỳ biện pháp nào, kể cả dầu ô liu. Những người được cho là phải hạn chế lượng chất béo nạp vào, kể cả chất béo lành mạnh, cũng nên tránh dùng dầu ô liu để chữa táo bón cho đến khi hỏi ý kiến bác sĩ. Những người bị dị ứng với ô liu hoặc bất cứ thứ gì có trong dầu ô liu cũng nên tránh dùng sản phẩm này.

Lý do dầu ô liu có thể là “cứu tinh” cho người táo bón

Mặc dù dầu ô liu là biện pháp tự nhiên và an toàn cho hầu hết mọi người để điều trị táo bón nhẹ nhưng có một số nhóm người cần thận trọng hoặc không nên sử dụng dầu ô liu, đặc biệt là với liều lượng cao.

Trước khi bắt đầu dùng dầu ô liu để trị táo bón, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo rằng nó an toàn và chú ý những điều sau:

Nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp, dầu ô liu cũng có thể làm giảm huyết áp và khi thuốc đã có tác dụng như vậy, tác dụng phụ có thể xảy ra. Tốt nhất là nên bắt đầu với liều lượng dầu ô liu thấp hơn và tăng dần cho đến khi bạn thấy cơ thể mình dung nạp được. Tiêu thụ một lượng lớn dầu ô liu có thể dẫn đến các vấn đề không mong muốn về đường tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy. Dầu ô liu là một loại chất béo có hàm lượng calo cao. Tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân.

Lưu ý, bạn cần đi gặp bác sĩ nếu tình trạng táo bón kéo dài vài tuần, kèm theo các triệu chứng như đau bụng dữ dội, có máu trong phân, sụt cân ngoài ý muốn hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn cần được đánh giá và điều trị y tế.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)


TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: Nhuận tràng Hiệu quả Điều trị táo bón Hệ tiêu hóa Bác sĩ Nhi Chất béo Tiêu thụ Trẻ sơ sinh Hỗ trợ Đường tiêu hóa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cải thiện dinh dưỡng học đường

Cải thiện dinh dưỡng học đường
2025-11-04 14:27:00

baophutho.vn Dinh dưỡng học đường là yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của học sinh. Giai đoạn 2021 - 2025,...

Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu

Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu
2025-11-04 07:20:00

baophutho.vn Trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã có những bước tiến quan trọng, ghi dấu đậm nét bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật y khoa...

4 trái cây ít đường tốt cho tuyến giáp

4 trái cây ít đường tốt cho tuyến giáp
2025-11-03 14:04:00

Táo, lê, mận, trái cây họ cam quýt ít đường, giàu chất xơ pectin, hỗ trợ giải độc tự nhiên và có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng tuyến giáp.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long