Lý do dầu ô liu có thể là “cứu tinh” cho người táo bón

Uống một thìa dầu ô liu giúp bôi trơn đường ruột và hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên nhẹ. Dầu ô liu kích thích nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó giúp giảm táo bón và hỗ trợ tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

Uống dầu ô liu có thể giúp giảm táo bón do dầu ô liu có khả năng cung cấp thêm chất bôi trơn cho hệ tiêu hóa và làm mềm phân để dễ đi ngoài hơn.

Dầu ô liu có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên

Dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Dầu ô liu hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên trong cơ thể theo một số cách:

Kích thích nhu động ruột bằng cách bôi trơn hệ tiêu hóa, làm cho hệ tiêu hóa ẩm hơn và phân cứng dễ đi qua hơn. Sử dụng dầu ô liu giúp làm mềm phân, giúp bài tiết dễ hơn.

Các nghiên cứu trên mô hình động vật cũng cho thấy acid oleic, một loại acid béo có trong dầu ô liu, có thể tăng cường chức năng của hàng rào ruột bằng cách tăng nồng độ vi khuẩn có lợi trong ruột, đặc biệt là Bifidobacteria. Điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa về lâu dài và ngăn ngừa táo bón.

Cùng với dầu ô liu, dầu khoáng, dầu hạt lanh và dầu hạnh nhân cũng đã được chứng minh là có thể cải thiện tình trạng táo bón ở người do chúng có tác dụng nhuận tràng tương tự. Trong một nghiên cứu, dầu hạt lanh cải thiện tần suất và độ đặc của phân hiệu quả hơn dầu ô liu, trong khi nghiên cứu lưu ý rằng cả dầu ô liu và dầu hạt lanh đều có hiệu quả như dầu khoáng.

Cách sử dụng dầu ô liu để điều trị táo bón

Mặc dù chưa có liều lượng cụ thể cho dầu ô liu trong điều trị táo bón, các nghiên cứu tìm hiểu về hiệu quả của dầu ô liu đã phát hiện nó có hiệu quả nhất khi dùng khi bụng đói và không ăn.

Mọi người có thể thấy đỡ táo bón chỉ với 1 thìa canh vào buổi sáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 4 ml dầu ô liu (khoảng 3/4 thìa cà phê) có thể là một khởi đầu hiệu quả.

Không có khung thời gian cụ thể nào cho việc sử dụng dầu ô liu để giảm táo bón hoặc xác định tốc độ hiệu quả của nó. Vì mỗi người có cơ địa khác nhau, nên cách thức dầu ô liu đi qua hệ tiêu hóa có thể khác nhau tùy từng người.

Ai không nên sử dụng dầu ô liu để điều trị táo bón?

Hầu hết người lớn khỏe mạnh đều có thể dùng dầu ô liu để chữa táo bón nhưng có một số nhóm người không nên dùng như:

Trẻ sơ sinh và trẻ em chưa phát triển được kỹ thuật nuốt phù hợp cần thiết để có thể tiêu thụ chất lỏng đặc một cách an toàn, vì vậy việc dùng dầu ô liu để trị táo bón không phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Luôn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi cho trẻ dùng bất kỳ biện pháp nào, kể cả dầu ô liu. Những người được cho là phải hạn chế lượng chất béo nạp vào, kể cả chất béo lành mạnh, cũng nên tránh dùng dầu ô liu để chữa táo bón cho đến khi hỏi ý kiến bác sĩ. Những người bị dị ứng với ô liu hoặc bất cứ thứ gì có trong dầu ô liu cũng nên tránh dùng sản phẩm này.

Mặc dù dầu ô liu là biện pháp tự nhiên và an toàn cho hầu hết mọi người để điều trị táo bón nhẹ nhưng có một số nhóm người cần thận trọng hoặc không nên sử dụng dầu ô liu, đặc biệt là với liều lượng cao.

Trước khi bắt đầu dùng dầu ô liu để trị táo bón, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo rằng nó an toàn và chú ý những điều sau:

Nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp, dầu ô liu cũng có thể làm giảm huyết áp và khi thuốc đã có tác dụng như vậy, tác dụng phụ có thể xảy ra. Tốt nhất là nên bắt đầu với liều lượng dầu ô liu thấp hơn và tăng dần cho đến khi bạn thấy cơ thể mình dung nạp được. Tiêu thụ một lượng lớn dầu ô liu có thể dẫn đến các vấn đề không mong muốn về đường tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy. Dầu ô liu là một loại chất béo có hàm lượng calo cao. Tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân.

Lưu ý, bạn cần đi gặp bác sĩ nếu tình trạng táo bón kéo dài vài tuần, kèm theo các triệu chứng như đau bụng dữ dội, có máu trong phân, sụt cân ngoài ý muốn hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn cần được đánh giá và điều trị y tế.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)