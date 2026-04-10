5 nhóm người không nên ăn trứng muối

Trứng muối là món ăn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức món ngon này. Đối với một số người, trứng muối có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Trứng muối là một nguyên liệu “vàng” trong nhiều món ăn nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng, kích thích vị giác mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là hàm lượng muối và cholesterol cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với những người có bệnh lý nền về tim mạch, thận hay huyết áp.
1. Trứng muối ngon miệng nhưng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe
Để bảo vệ sức khỏe một số nhóm người cần thận trọng hoặc tuyệt đối không nên ăn trứng muối.
Trứng muối (thường là trứng vịt) có quá trình ngâm trong nước muối bão hòa giúp trứng có hương vị đậm đà, béo ngậy và cung cấp lượng lớn vitamin A, B12, sắt.
Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của món ăn này chính là hàm lượng muối (natri) và cholesterol cực kỳ cao. Trung bình một quả trứng muối chứa khoảng 600 mg - 800 mg natri, chiếm gần 1/2 lượng muối khuyến nghị mỗi ngày cho một người trưởng thành. Chính đặc điểm này khiến trứng muối trở thành thực phẩm cần đặc biệt thận trọng đối với một số nhóm bệnh lý đặc thù.
2. 5 nhóm đối tượng không nên đưa trứng muối vào thực đơn
Để bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng đáng tiếc, nếu thuộc các nhóm dưới đây, hãy cực kỳ thận trọng hoặc nên tránh nên ăn trứng muối:
Người bị tăng huyết áp
Đây là nhóm đối tượng nguy hiểm nhất. Hàm lượng muối cực cao trong trứng muối khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, khiến mạch máu co lại. Điều này dẫn đến những cơn tăng huyết áp đột ngột, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim.
Người mắc bệnh thận
Thận có chức năng lọc và đào thải muối dư thừa. Khi thận đã suy yếu, việc tiêu thụ thực phẩm quá mặn như trứng muối sẽ khiến cơ quan này phải làm việc quá tải. Tình trạng tích tụ natri lâu ngày gây phù nề, tiểu ít và đẩy nhanh quá trình suy thận mãn tính.
Phụ nữ mang thai bị phù nề
Trong giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều mẹ bầu thường gặp tình trạng sưng phù chân tay. Việc ăn trứng muối có thể khiến cơ thể giữ nước trầm trọng hơn do nồng độ muối cao trong máu. Đặc biệt, với những sản phụ có nguy cơ tiền sản giật, trứng muối là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.
Người bị mỡ máu cao, thừa cân và béo phì
Lòng đỏ trứng muối chứa lượng lớn cholesterol xấu. Đối với người đang gặp vấn đề về rối loạn chuyển hóa lipid hoặc thừa cân, việc tiêu thụ trứng muối sẽ khiến nồng độ mỡ máu tăng cao, dễ hình thành các mảng xơ vữa động mạch, gây tắc nghẽn lưu thông máu.
Người có hệ tiêu hóa kém
Trứng muối qua quá trình chế biến lâu ngày có thể biến tính. Những người có bụng yếu, dễ bị đầy hơi, khó tiêu hoặc đang điều trị các bệnh lý về dạ dày nên hạn chế món ăn này để tránh gây kích ứng hệ tiêu hóa.
3. Cách ăn trứng muối an toàn
Nếu bạn có sức khỏe bình thường nhưng vẫn lo ngại về hàm lượng muối, hãy áp dụng những nguyên tắc:
Kiểm soát số lượng: Chỉ nên ăn tối đa 1 - 2 quả/tuần.
Kết hợp thực phẩm: Nên ăn kèm với các loại rau xanh, trái cây giàu kali (như chuối, cam, rau chân vịt) để giúp cơ thể đào thải bớt lượng natri dư thừa.
Uống đủ nước: Uống nhiều nước sau khi ăn đồ mặn giúp hỗ trợ thận lọc muối hiệu quả hơn.
Lời khuyên từ chuyên gia
Việc thấu hiểu cơ thể và lựa chọn thực phẩm thông minh là cách tốt nhất để phòng bệnh từ xa. Đừng vì một phút ngon miệng mà tạo áp lực quá lớn cho trái tim và thận.
Nếu đang trong quá trình điều trị các bệnh lý mạn tính, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng trước khi bổ sung bất kỳ món ăn có hàm lượng muối cao nào vào thực đơn hàng ngày.
Theo suckhoedoisong.vn
Mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da, nhưng có thể giảm hiệu quả bằng cách bổ sung polyphenol, chất xơ hòa tan, tinh bột kháng và tăng tỷ lệ protein.
Hiện nay đang là mùa thu hoạch sắn dây. Cây sắn dây được trồng lấy rễ (củ) luộc ăn và làm thuốc, có thể dùng để phòng trị rất nhiều bệnh, lấy tên thuốc là cát căn.
Người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.
Uống trà hoa cúc, sữa ấm hoặc trà bạc hà có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ giúp thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu.
Mệt mỏi kéo dài, rụng tóc nhiều, loét miệng tái diễn, da nhợt nhạt có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu nhiều vitamin quan trọng.
baophutho.vn Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên hiện quản lý địa bàn hai phường Phúc Yên và Xuân Hòa, với hơn 155,5 nghìn người sinh sống, mật độ dân số bình...
Thực phẩm có vị đắng thường “khó ăn” hơn nhưng lại mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Vậy vị đắng trong thực phẩm có tác dụng gì, cách nào để dễ ăn hơn?