5 nhóm người không nên ăn trứng muối

Trứng muối là món ăn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức món ngon này. Đối với một số người, trứng muối có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trứng muối là một nguyên liệu “vàng” trong nhiều món ăn nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng, kích thích vị giác mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là hàm lượng muối và cholesterol cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với những người có bệnh lý nền về tim mạch, thận hay huyết áp.

1. Trứng muối ngon miệng nhưng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe

Để bảo vệ sức khỏe một số nhóm người cần thận trọng hoặc tuyệt đối không nên ăn trứng muối.

Trứng muối (thường là trứng vịt) có quá trình ngâm trong nước muối bão hòa giúp trứng có hương vị đậm đà, béo ngậy và cung cấp lượng lớn vitamin A, B12, sắt.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của món ăn này chính là hàm lượng muối (natri) và cholesterol cực kỳ cao. Trung bình một quả trứng muối chứa khoảng 600 mg - 800 mg natri, chiếm gần 1/2 lượng muối khuyến nghị mỗi ngày cho một người trưởng thành. Chính đặc điểm này khiến trứng muối trở thành thực phẩm cần đặc biệt thận trọng đối với một số nhóm bệnh lý đặc thù.

2. 5 nhóm đối tượng không nên đưa trứng muối vào thực đơn

Để bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng đáng tiếc, nếu thuộc các nhóm dưới đây, hãy cực kỳ thận trọng hoặc nên tránh nên ăn trứng muối:

Người bị tăng huyết áp

Đây là nhóm đối tượng nguy hiểm nhất. Hàm lượng muối cực cao trong trứng muối khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, khiến mạch máu co lại. Điều này dẫn đến những cơn tăng huyết áp đột ngột, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Người mắc bệnh thận

Thận có chức năng lọc và đào thải muối dư thừa. Khi thận đã suy yếu, việc tiêu thụ thực phẩm quá mặn như trứng muối sẽ khiến cơ quan này phải làm việc quá tải. Tình trạng tích tụ natri lâu ngày gây phù nề, tiểu ít và đẩy nhanh quá trình suy thận mãn tính.

Phụ nữ mang thai bị phù nề

Trong giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều mẹ bầu thường gặp tình trạng sưng phù chân tay. Việc ăn trứng muối có thể khiến cơ thể giữ nước trầm trọng hơn do nồng độ muối cao trong máu. Đặc biệt, với những sản phụ có nguy cơ tiền sản giật, trứng muối là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Người bị mỡ máu cao, thừa cân và béo phì

Lòng đỏ trứng muối chứa lượng lớn cholesterol xấu. Đối với người đang gặp vấn đề về rối loạn chuyển hóa lipid hoặc thừa cân, việc tiêu thụ trứng muối sẽ khiến nồng độ mỡ máu tăng cao, dễ hình thành các mảng xơ vữa động mạch, gây tắc nghẽn lưu thông máu.

Người có hệ tiêu hóa kém

Trứng muối qua quá trình chế biến lâu ngày có thể biến tính. Những người có bụng yếu, dễ bị đầy hơi, khó tiêu hoặc đang điều trị các bệnh lý về dạ dày nên hạn chế món ăn này để tránh gây kích ứng hệ tiêu hóa.

3. Cách ăn trứng muối an toàn

Nếu bạn có sức khỏe bình thường nhưng vẫn lo ngại về hàm lượng muối, hãy áp dụng những nguyên tắc:

Kiểm soát số lượng: Chỉ nên ăn tối đa 1 - 2 quả/tuần.

Kết hợp thực phẩm: Nên ăn kèm với các loại rau xanh, trái cây giàu kali (như chuối, cam, rau chân vịt) để giúp cơ thể đào thải bớt lượng natri dư thừa.

Uống đủ nước: Uống nhiều nước sau khi ăn đồ mặn giúp hỗ trợ thận lọc muối hiệu quả hơn.