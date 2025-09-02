5 thanh niên xã Mường Vang hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026

Trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) và hướng tới mùa tuyển quân năm 2026, ngày 02/9/2025, tại Ban chỉ huy quân sự xã Mường Vang đã tiếp nhận 5 đơn xin tình nguyện nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 của 5 thanh niên trên địa bàn xã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5 thanh niên viết đơn tình nguyện gồm: Bùi Thanh Hải, sinh năm 2007, thường trú tại xóm Mọi Mới; Bùi Văn Thương sinh năm 2007 và Bùi Tư Thành, sinh năm 2007 cùng trú tại xóm Trại Sào; Bùi Văn Hinh, sinh năm 2005 trú tại xóm Đào; Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 2007 trú tại xóm Lâu Kỵ.

Ban chỉ huy Quân sự xã Mường Vang (Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã) và Chi bộ, chính quyền các xóm có thanh niên viết đơn tình nguyện đã ghi nhận và biểu dương các gia đình và các thanh niên.

Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Vang tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 của thanh niên trên địa bàn

Việc thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ xã Mường Vang. Hàng năm, xã Mường Vang có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện, học tập, góp công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Thắng