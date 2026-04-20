6 món ăn kích thích mọc tóc tự nhiên

Bổ sung một số thực phẩm giàu keratin như trứng, khoai lang, tỏi có thể giúp tóc chắc khỏe, hạn chế gãy rụng.
Keratin là một loại protein tồn tại tự nhiên trong tóc, móng và da. Nó tạo thành một lớp bảo vệ quanh thân tóc, giúp tóc duy trì độ đàn hồi và chắc khỏe.
Các sản phẩm bổ sung keratin thường được cho là giúp ngăn rụng tóc, thúc đẩy mọc móng và cải thiện kết cấu da. Tuy nhiên, một số thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ cơ thể tự tổng hợp keratin tự nhiên.
Trứng
Ăn trứng là cách đơn giản để tăng cường sản xuất keratin tự nhiên. Ngoài ra, trứng còn cung cấp biotin (vitamin B7) dồi dào - dưỡng chất thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp keratin. Trứng cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi khác như selen, riboflavin (vitamin B2) và các vitamin A, B12.
Khoai lang
Khoai lang rất giàu dinh dưỡng, có lợi cho việc thúc đẩy sản xuất keratin. Chúng đặc biệt chứa nhiều beta-carotene - chất sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A giúp tăng tổng hợp keratin, rất cần thiết cho sức khỏe da, tóc.
Cá hồi
Cá hồi rất giàu protein đồng thời cung cấp biotin dồi dào - một dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sản xuất keratin. Các axit béo omega-3 trong cá hồi còn giúp cải thiện sự phát triển của tóc, tăng độ dày, giảm gãy rụng.
Xoài
Xoài không chỉ thơm ngon mà còn bổ sung thêm dưỡng chất, hỗ trợ quá trình tổng hợp keratin. Loại quả này giàu provitamin A, giúp thúc đẩy sản xuất keratin. Xoài cũng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác như vitamin C, folate.
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương có vị béo, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Đây là nguồn cung cấp biotin, protein tốt, hỗ trợ sản xuất keratin. Ngoài ra, hạt này còn chứa nhiều vi chất khác như vitamin E, đồng, selen, axit pantothenic.
Cà rốt
Cà rốt dồi dào vitamin C, thúc đẩy tổng hợp collagen để hỗ trợ sức khỏe tóc, da và móng. Vitamin này cũng giúp làm lành vết thương, giảm viêm, bảo vệ da khỏi tổn thương. Ngoài ra, cà rốt còn cung cấp nhiều biotin, vitamin B6, K1 và kali.
Theo vnexpress.net
Nộm hoa chuối kết hợp với tép đồng tươi là món ăn dân dã, ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng mùa hè. Việc chế biến đúng cách không chỉ giữ được độ giòn ngon mà còn bảo toàn các...
Một số loại lá thảo dược trong y học cổ truyền có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu nhờ đặc tính chống oxy hóa, chống viêm...
Trứng là thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Biết cách bảo quản trứng không chỉ giúp giữ được vitamin, protein mà còn phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Bánh trôi, bánh chay là món ăn truyền thống đặc sắc trong dịp Tết Hàn thực (3/3 âm lịch). Dù ngon nhưng chúng chứa hàm lượng tinh bột tinh chế và đường rất cao. Đó chính là lý...
Táo đỏ (đại táo) là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, thường được dùng để bồi bổ cơ thể, dưỡng huyết, an thần. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, táo đỏ có thể...
baophutho.vn Tình trạng mất ngủ ngày càng phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh các phương pháp điều trị truyền...
Thói quen lạm dụng các loại đồ uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè như nước ngọt, trà sữa, nước mía, nước dừa và bia lạnh đang trực tiếp làm suy giảm chức năng thận của người dân.