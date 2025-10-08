6 nhóm người nên ăn bí đỏ để tăng cường sức khỏe và phòng bệnh

Bí đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tìm hiểu 6 nhóm người nên ăn bí đỏ thường xuyên để có lợi cho sức khỏe.

Bí đỏ mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể, chủ yếu nhờ hàm lượng cao các loại vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hoá như beta-carotene (chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A).

Những dưỡng chất này hỗ trợ sức khỏe mắt và hệ miễn dịch, trong khi chất xơ giúp tiêu hóa khỏe mạnh và tạo cảm giác no lâu. Kali trong bí đỏ giúp điều chỉnh huyết áp và các chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào. Ngoài ra, hạt bí đỏ còn cung cấp thêm các chất dinh dưỡng như magie, kẽm và chứa tryptophan giúp cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

1. Những người nên thêm bí đỏ vào chế độ ăn hằng ngày

Bí đỏ mang lại những lợi ích sức khỏe nhờ hàm lượng cao các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Người cần cải thiện và bảo vệ thị lực

Thị lực suy giảm là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa nhưng bí đỏ chính là “vũ khí” tự nhiên giúp làm chậm quá trình này.

Bí đỏ là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời. Thiếu vitamin A là một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa trên toàn thế giới. Việc bổ sung đủ vitamin A là nền tảng cho thị lực khỏe mạnh.

Bí đỏ còn chứa lutein và zeaxanthin, hai hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ tích tụ trong võng mạc của mắt. Các nghiên cứu đã liên kết hai hợp chất này với việc giảm 19% nguy cơ thoái hoá điểm vàng (AMD) và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Nếu làm việc thường xuyên với máy tính hoặc đang bước vào tuổi trung niên, bí đỏ là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn.

Người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch

Sức khoẻ tim mạch luôn là mối quan tâm hàng đầu và bí đỏ chứa nhiều thành phần giúp hỗ trợ hệ thống tuần hoàn.

Bí đỏ giàu kali, khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Chỉ cần một chén bí đỏ đã cung cấp một lượng kali đáng kể so với một quả chuối.

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong bí đỏ bảo vệ cholesterol LDL “xấu” khỏi quá trình oxy hóa. Khi LDL bị oxy hóa, chúng có xu hướng tích tụ dọc theo thành mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ bệnh tim.

Người muốn tăng cường khả năng miễn dịch

Trong các mùa giao mùa hoặc khi cần tăng cường khả năng đề kháng, bí đỏ là một lựa chọn thông minh. Bí đỏ là sự kết hợp hoàn hảo của vitamin C, vitamin A, vitamin E, sắt và folate. Vitamin C đặc biệt quan trọng trong việc kích thích sản xuất bạch cầu (tế bào miễn dịch), giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy làm lành vết thương.

Vitamin A và sắt là hai thành phần cốt lõi giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể chống lại các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Người đang giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng

Đối với những người đang theo đuổi mục tiêu giảm cân, bí đỏ là một lựa chọn tuyệt vời nhờ vào đặc tính dinh dưỡng của nó.

Bí đỏ chỉ có khoảng 50 calo mỗi chén nhưng lại chứa 3 g chất xơ và 94% là nước. Điều này khiến nó trở thành một thực phẩm có mật độ năng lượng thấp. Bạn có thể ăn một lượng lớn bí đỏ để cảm thấy no lâu hơn mà vẫn nạp vào ít calo hơn đáng kể so với các nguồn carbohydrate khác như cơm hay khoai tây.

Trong nấu nướng và làm bánh, bí đỏ nghiền là một lựa chọn hoàn hảo để thay thế một phần dầu mỡ, giúp giảm lượng chất béo bão hòa trong công thức.

Người hay bị táo bón

Hầu hết mọi người đều thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống hàng ngày. Với 3 g chất xơ trong mỗi chén, bí đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhu động ruột đều đặn và phòng chống táo bón. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và làm mềm phân, giúp quá trình đào thải diễn ra dễ dàng hơn.

Người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Lợi ích của bí đỏ đối với da không chỉ là làm đẹp, mà còn là bảo vệ da từ bên trong. Carotenoid, đặc biệt là beta-carotene, khi được hấp thụ sẽ vận chuyển đến các cơ quan, bao gồm cả da. Chúng hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên, giúp bảo vệ tế bào da chống lại tổn thương từ tia UV có hại.

Hàm lượng vitamin C dồi dào là thành phần thiết yếu để cơ thể tổng hợp collagen – loại protein giữ cho da săn chắc và khỏe mạnh, giúp da nhanh chóng phục hồi và làm lành vết thương.

2. Nên ăn bí đỏ thế nào để tối đa hóa lợi ích sức khỏe?

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của bí đỏ, điều quan trọng là cách chế biến và kết hợp nó trong chế độ ăn hàng ngày.

Giữ trọn dưỡng chất

Cách chế biến ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng vitamin và khoáng chất.

Nên ưu tiên:

Hấp hoặc nướng: Đây là hai phương pháp tốt nhất. Hấp và nướng giúp giữ lại hàm lượng beta-carotene (tiền chất vitamin A) cao nhất, đồng thời giữ được kết cấu tự nhiên và vị ngọt của bí đỏ.

Nấu súp hoặc hầm: Bí đỏ nghiền hoặc nấu súp là cách tuyệt vời để hấp thụ trọn vẹn chất xơ và các vitamin tan trong nước như vitamin C.

Hạn chế:

Chiên ngập dầu: Việc chiên rán làm tăng lượng calo và chất béo không cần thiết, làm giảm lợi ích của bí đỏ trong việc kiểm soát cân nặng.

Kết hợp chất béo lành mạnh để hấp thụ vitamin A

Vitamin A (được chuyển hóa từ beta-carotene trong bí đỏ) là một loại vitamin tan trong chất béo. Để cơ thể hấp thụ được tối đa lượng vitamin này, nên kết hợp bí đỏ với một chút chất béo lành mạnh trong bữa ăn.

Khi ăn bí đỏ nướng, hãy rưới một chút dầu ô liu hoặc dầu dừa. Khi ăn súp bí đỏ, có thể thêm một thìa nhỏ hạt bí đỏ rang (cung cấp chất béo tốt và kẽm) hoặc một chút phô mai ít béo (nếu không kiêng sữa).

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)