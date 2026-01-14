6 thực phẩm người bệnh ung thư cần tránh khi hóa trị

Trong quá trình hóa trị, người bệnh ung thư cần lưu ý một số thực phẩm và thực phẩm chức năng nếu dùng không phù hợp có thể gây tương tác thuốc, làm trầm trọng tác dụng phụ hoặc giảm hiệu quả điều trị.

Hoá trị là phương pháp điều trị quan trọng trong ung thư nhưng thường gây nhiều tác dụng phụ như: Suy giảm miễn dịch, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, sụt cân và tổn thương gan, thận... Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm giảm khả năng dung nạp thuốc và hiệu quả điều trị.

Đáng chú ý, một số loại thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây tương tác thuốc hoặc làm nặng thêm tác dụng phụ của hóa trị. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng hợp lý, an toàn và khoa học đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thể trạng và hỗ trợ hiệu quả điều trị cho người bệnh ung thư.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế nghiêm ngặt trong thời gian hóa trị:

1. Không ăn thực phẩm sống/chưa nấu chín khi đang hóa trị

Hóa trị làm giảm số lượng bạch cầu, khiến khả năng chống lại vi khuẩn và ký sinh trùng suy yếu. Các thực phẩm sống như gỏi, sushi, thịt tái, trứng sống, hải sản sống có thể chứa Salmonella, E.coli, Listeria, những tác nhân gây nhiễm trùng nặng, thậm chí nhiễm trùng huyết ở người suy giảm miễn dịch.

Rau sống, đặc biệt là giá đỗ, dễ nhiễm vi khuẩn trong quá trình trồng, tưới nước và bảo quản. Khi hệ miễn dịch suy yếu, người bệnh rất dễ bị tiêu chảy nhiễm khuẩn, mất nước, rối loạn điện giải, làm chậm hoặc gián đoạn phác đồ hóa trị.

Việc ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín có thể khiến người bệnh bị tiêu chảy nặng, sốt, nhiễm trùng máu, phải nhập viện cấp cứu.

Khuyến cáo:Ăn chín hoàn toàn, ưu tiên rau nấu chín kỹ, tránh salad và rau sống, tránh thực phẩm tái hoặc sống trong suốt quá trình hóa trị.

Ăn chín uống sôi, tránh thực phẩm tái/sống trong suốt quá trình điều trị ung thư.

2. Thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ

Hóa trị thường gây viêm niêm mạc miệng - ruột, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Đồ cay nóng, chiên rán, nhiều dầu mỡ kích thích mạnh đường tiêu hóa, làm các triệu chứng này nặng hơn, khiến người bệnh ăn uống kém, sút cân nhanh. Nếu dùng thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ trong giai đoạn hóa trị có thể làm tăng nguy cơ bị viêm loét miệng, tiêu chảy, suy dinh dưỡng.

Khuyến cáo:Ưu tiên món hấp, luộc, mềm, dễ tiêu hóa.

3. Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa hàm lượng cao chất bảo quản, muối, đường, chất béo bão hòa và cholesterol, trong khi lại nghèo các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phục hồi của cơ thể. Ở bệnh nhân đang hóa trị, những thành phần này có thể làm tăng tình trạng viêm, rối loạn chuyển hóa và suy yếu hệ miễn dịch.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến còn liên quan đến tăng nguy cơ thừa cân, bệnh tim mạch và có thể ảnh hưởng bất lợi đến tiên lượng ung thư. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu, khả năng dung nạp thuốc hóa trị cũng giảm, dễ dẫn đến mệt mỏi, suy kiệt và gián đoạn điều trị.

Khuyến cáo: Người bệnh nên hạn chế các thực phẩm như gà rán, thịt hộp, xúc xích, mì ăn liền, bánh kẹo công nghiệp. Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm tươi, nấu chín, giàu đạm, vitamin và khoáng chất để hỗ trợ phục hồi thể trạng trong quá trình điều trị.