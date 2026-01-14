8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hệ thống nội tiết và chuyển hóa. Việc thiết lập một chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ hỗ trợ chức năng tuyến giáp mà còn giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể, ổn định hormone.

Cân bằng các loại thực phẩm giàu khoáng chất, giàu protein tốt cho tuyến giáp

Tuyến giáp là một trong những bộ phận hoạt động chăm chỉ nhất của cơ thể - điều chỉnh quá trình trao đổi chất, nhịp tim, sức mạnh cơ bắp, sức khỏe xương và thậm chí cả tâm trạng.

Khi tuyến này không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, ảnh hưởng có thể lan rộng đến hầu hết các hệ thống, dẫn đến mệt mỏi, uể oải và thay đổi về cân nặng hoặc năng lượng. Đó là lý do tại sao việc bổ sung đúng loại thực phẩm vào chế độ ăn uống trong đó có tuyến giáp có thể tạo ra sự khác biệt.

Tuyến giáp “cần” các loại thực phẩm giàu khoáng chất vi lượng như iốt, selen, kẽm và sắt, cũng như các loại thực phẩm giàu protein. Không khó để đưa những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này vào chế độ ăn hằng ngày.

Tìm hiểu một số thực phẩm giúp tuyến giáp hoạt động tốt dưới đây:

Những thực phẩm tốt cho hoạt động của tuyến giáp

Trong chăm sóc sức khỏe tổng thể, đừng bỏ qua sức khỏe tuyến giáp vì tuyến giáp cần các chất dinh dưỡng phù hợp để duy trì sự cân bằng trao đổi chất, năng lượng và hormone.

Rong biển

Ít loại thực phẩm nào tốt cho tuyến giáp có hàm lượng iốt cao như rong biển. Rong biển là nguồn cung cấp iốt tuyệt vời, giúp tuyến giáp sản sinh ra hormone T4 và T3. Những hormone này giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và năng lượng, thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng tim và tiêu hóa.

Nên dùng rong biển để cuốn sushi tự làm hoặc nướng giòn trong lò với một chút muối để có món ăn nhẹ giàu khoáng chất và giòn tan.

Hạt Brazil

Hạt Brazil nổi tiếng là giàu selen - là một khoáng chất giúp tuyến giáp sản xuất và kích hoạt hormone - nhưng nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tuyến giáp khỏi stress oxy hóa có thể làm rối loạn cân bằng hormone. Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), lượng selen thấp ở phụ nữ nói riêng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp cao hơn.

Chỉ cần ăn một hoặc hai quả hạt Brazil mỗi ngày là đủ để đáp ứng nhu cầu selen của hầu hết người lớn, đồng thời hỗ trợ chức năng miễn dịch và tuyến giáp, không nên ăn quá nhiều.

Hạt giống

Một lượng nhỏ hạt bí ngô, hạt chia hoặc hạt hướng dương cung cấp hỗn hợp các chất dinh dưỡng như kẽm và selen, rất tốt cho sức khỏe tuyến giáp. Theo chuyên gia y tế, khi nồng độ kẽm thấp có thể làm giảm vai trò của tuyến giáp trong chức năng miễn dịch, khiến chúng ta dễ bị cảm lạnh và cúm hơn.

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Frontiers in Endocrinology ủng hộ phát hiện này, liên kết việc bổ sung đủ kẽm với hoạt động hormone tuyến giáp khỏe mạnh và cân bằng miễn dịch.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt điều và hạnh nhân là những thực phẩm hỗ trợ tuyến giáp, dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày mà không cần chuẩn bị hay bảo quản lạnh. Các loại hạt chứa lượng kẽm tốt cho sức khỏe, nên đây là món ăn nhẹ thông minh giúp duy trì năng lượng ổn định giữa các bữa ăn.

Nên ăn khoảng một nắm nhỏ, hoặc khoảng 30 gam mỗi ngày để cân bằng lượng chất dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều calo. Có thể ăn trực tiếp, rắc lên sữa chua hoặc salad, hoặc ăn kèm với trái cây.

Thịt bò

Thịt bò nạc không chỉ cung cấp protein mà còn là nguồn sắt giúp tuyến giáp sử dụng iốt để tạo ra hormone. Nếu thiếu sắt, quá trình sản xuất hormone có thể chậm lại, dẫn đến mệt mỏi và trao đổi chất chậm chạp.

Việc bổ sung thịt bò nạc một hoặc hai lần một tuần có thể giúp bổ sung lượng sắt dự trữ một cách tự nhiên, đồng thời cung cấp thêm các chất dinh dưỡng như kẽm và vitamin nhóm B.

Đậu lăng và các loại đậu

Đậu lăng và các loại đậu chứa một lượng kẽm đáng kể, cùng với protein thực vật và chất xơ giúp duy trì sự trao đổi chất ổn định và cân bằng năng lượng.

Các loại đậu cũng được biết đến là thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, thường xuyên xuất hiện trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhất thế giới. Hầu hết người lớn đều có lợi khi ăn khoảng nửa đến một chén đậu hoặc đậu lăng nấu chín vài lần một tuần, có thể dễ dàng thêm vào súp, salad hoặc các món ăn từ ngũ cốc.

Trứng

Trứng cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng hỗ trợ mọi thứ từ quá trình trao đổi chất đến phục hồi cơ bắp. Khi nói đến sức khỏe tuyến giáp, trứng cung cấp cả iốt và selen trong một lượng dinh dưỡng đậm đặc. Hầu hết các chất dinh dưỡng đó đều được tìm thấy trong lòng đỏ, vì vậy trứng nguyên quả là một lựa chọn tốt.

Hãy thử món trứng tráng rau củ cho bữa sáng hoặc dùng kèm với bánh mì nướng bơ với một quả trứng chần hoàn hảo.

Cá mòi

Cá mòi chứa nhiều protein, omega-3, canxi, iốt và selen. Sự cân bằng giữa chất béo lành mạnh và khoáng chất giúp giảm viêm và thúc đẩy cân bằng nội tiết tố.

TS biên soạn theo suckhoedoisong.vn