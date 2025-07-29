Agribank Chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng lao động

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025, với 4 chỉ tiêu, làm việc tại các vị trí sau:

Agribank nơi làm việc Vị trí tuyển dụng Tổng chỉ tiêu Tín dụng Mã vị trí 01 Hội sở 1 1 Chi nhánh Lạc Sơn 1 1 Chi nhánh Kỳ Sơn 1 1 Chi nhánh Lạc Thủy 1 1 Tổng cộng 4 4

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

1. Về độ tuổi: Ứng viên dự tuyển vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ có độ tuổi không quá 35, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi thì độ tuổi không quá 40.

2. Về trình độ đào tạo: Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doan,...).

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

4. Các yêu cầu khác:

- Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng,...

- Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ l,60m trở lên, nữ cao từ l,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1. Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng, ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân tại đơn vị thuộc Agribank Chi nhánh Hòa Bình có chỉ tiêu nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Agribank Chi nhánh Hòa Bình phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu quy định), được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

4. Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhân còn hiệu lực.

5. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế, trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Đối với ứng viên không phải thi chuyên môn nghiệp vụ, nộp hồ sơ chứng minh quá trình công tác từ 03 năm trở lên bao gồm: Bản xác nhận quá trình đóng BHXH/ Hợp đồng lao động tại đơn vị cũ)

7. Giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý:

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 1 vị trí tại 1 Chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng này (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank được quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

- Agribank Chi nhánh Hòa Bình không nhận: Hồ sơ nộp hộ, hồ sơ quá muộn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực , kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

1. Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận Nhân sự, phòng Tổng hợp, tầng 4, trụ sở Agribank Chi nhánh Hòa Bình (Số 751, đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian nộp hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/7/2025 đến hết ngày 4/8/2025 (Sáng từ 7h30’đến 11h00’, chiều từ 13h30’đến 17h00’).

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thi tuyển được thực hiện qua các vòng:

- Vòng 1:Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,...), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,...) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ), qua vòng sơ tuyển sẽ được xem xét tham gia thi tuyển vòng 3 (phỏng vấn) mà không phải tham gia thi vòng 2.

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning.

- Vòng 3: Phỏng vấn.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank Chi nhánh Hòa Bình sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (Dự kiến thời gian thi trong tháng 8 năm 2025).

3. Nội quy thi tuyển lao động và các thông tin khác xem trên website Agribank: https://www.agribank.com.vn

Agribank Chi nhánh Hòa Bình trân trọng thông báo!

T.M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Vũ Anh Thắng