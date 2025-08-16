An cư cho người nghèo ở Xuân Đài

Cùng với cả nước, thời điểm này, xã Xuân Đài đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu xóa 352 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xã đã huy động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm hoàn thành 100% nhà đúng mục tiêu kế hoạch đã đề ra để các hộ sớm được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.

Ngôi nhà của chị Đinh Thị Phương ở xóm Cỏi được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ hoàn thiện.

Chiều tháng Tám, cơn mưa rừng xối xả bất chợt ập đến, trong ngôi nhà cấp 4 mới xây của gia đình chị Đinh Thị Phương ở xóm Cỏi, xã Xuân Đài, tiếng mưa như rộn ràng hơn khi dội xuống mái tôn mới, hòa cùng niềm vui của gia chủ. Chị Phương năm nay 43 tuổi, lấy chồng từ năm 18 tuổi, kể từ ngày về làm dâu, cuộc sống gia đình vẫn luôn chật vật, khó khăn. Ruộng vườn ít, bản thân chị lại hay đau ốm, rồi chồng chị qua nên thu nhập bấp bênh, cái nghèo cứ bám riết không dứt. Ngôi nhà cũ đã xiêu vẹo theo thời gian, mưa là dột, nắng thì nóng.

Chị kể: Mỗi khi mưa lớn tràn về, đất nền ngấm nước, mái dột, gió lùa khiến gia đình 6 người 4 thế hệ chung sống lo sợ. Mùa mưa năm nay, gia đình chị không còn nơm nớp nỗi lo nhà dột, vách xiêu. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng cộng với sự hỗ trợ giúp đỡ của người thân, chị đã xây dựng ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2 kín trên, bền dưới đủ cho một gia đình 6 người ăn ở đầm ấm. Nay có nhà mới, gia đình ai cũng vui. Có chỗ ở ổn định, chị bảo sẽ cố gắng bảo ban các con làm ăn để không còn nghèo nữa.

Cũng như gia đình chị Đinh Thị Phương, niềm vui an cư cũng đến với gia đình ông Hà Văn Gường, sinh năm 1979, ở khu Xuân 1, là hộ nghèo, nuôi mẹ già ốm đau, con nhỏ, sống trong căn nhà lá tạm bợ không có điều kiện xây nhà kiên cố. Ông Gường bảo có đêm mưa lớn quá, nước chảy tràn vào chỗ nằm, nhìn cảnh mẹ già co ro mà nơm nớp sợ nhà sập lúc nào chẳng hay. Bản thân ông làm quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn, nên nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, chẳng khi nào ông dám nghĩ đến chuyện dựng nhà... Đó là hai trong hàng trăm câu chuyện như của hộ nghèo, cận nghèo sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn trên địa bàn xã Xuân Đài đã được hiện thực hóa giấc mơ về một mái nhà kiên cố. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai trên khắc cả nước nói chung và tại xã Xuân Đài vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã và đang mang đến cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được “an cư” để "lạc nghiệp”.

Xuân Đài là xã miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và là xã có đối tượng xoá nhà tạm trong đợt này nhiều nhất tỉnh. Đến nay, toàn xã có 352 nhà đã khởi công xây dựng và sửa chữa; trong đó xây mới 286 nhà, sửa chữa 66 nhà. Mặc dù từ đầu tháng 7 đến nay thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các hộ; trong khu đó, giá cả xây dựng tăng, nhân công thiếu do các hộ khởi công cùng một lúc. Do việc xóa nhà tạm, nhà dột nát chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo nên khó khăn trong việc đối ứng công trình để hoàn thiện các hạng mục như cửa, nhà vệ sinh, sân...

Ngôi nhà của ông Hà Văn Gường, khu Xuân 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng .

Đồng chí Hà Ngọc Bẩy - Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: “Xã chỉ đạo các các khu tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công; bố trí nhân lực linh hoạt, nơi nào xong thì điều động sang nơi khác hỗ trợ. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng kế hoạch đề ra”. UBND xã đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ các nhàhộ dân xây dựng nhà ở; Công ty Điện lực Phú Thọ, đội Quản lý điện khu vực Thanh Sơn hỗ trợ lắp đặt đấu nối điện cho các hộ dân có nhà ở ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Chương trình được triển khai đồng bộ với tinh thần rõ người, rõ việc, trách nhiệm, thời gian và rõ kết quả. Tiến độ thực hiện chương trình được cập nhật theo ngày, tuần; những khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Đến thời điểm này, 100% nhà cơ bản đã hoàn thành, chủ yếu còn một số hạng mục sẽ hoàn thiện trong trong thời gian tới như: Cưa, sân, công trình phụ và bếp.

Chung sức đồng lòng vì mục tiêu an cư cho người dân, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Xuân Đài không dừng lại ở những con số, mà còn thắp sáng niềm tin, gieo mầm hy vọng về một cuộc sống ổn định, ấm no ngay trên chính mảnh đất quê hương. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhất là người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thuý Hằng