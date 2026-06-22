An Nghĩa - An ninh vững chắc từ lòng dân

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã An Nghĩa đã tăng cường phối hợp với Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Từ đó, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Xã An Nghĩa có địa bàn rộng, dân số đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ xã xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Giai đoạn 2016 - 2026, Ủy ban MTTQ xã và Công an xã đã duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời triển khai nhiều chương trình, kế hoạch liên ngành nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động kiểm tra, nắm tình hình cơ sở, đối thoại trực tiếp với Nhân dân về những vấn đề liên quan đến ANTT, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng... Qua đó, nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở đã được giải quyết kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp. Hằng năm, 100% Ban công tác mặt trận các khu dân cư ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 35/35 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; trên 96% hộ gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật, bảo đảm ANTT.

Trong 10 năm qua, MTTQ và Công an xã đã phối hợp tổ chức 66 buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, trường học, thu hút hơn 25.000 lượt người tham gia; xây dựng và duy trì 35 nhóm Zalo cộng đồng... Thông qua tuyên truyền, người dân cung cấp trên 60 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý 52 vụ việc; hòa giải thành công 238/269 vụ mâu thuẫn trong nội bộ người dân.

Chị Đinh Thị Phượng - người dân thôn Sỏi cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền của MTTQ và Công an xã, người dân chúng tôi hiểu rõ hơn các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, cách phòng chống tội phạm và trách nhiệm của mình trong giữ gìn ANTT. Khi phát hiện các biểu hiện bất thường, bà con đều chủ động thông báo cho lực lượng chức năng”.

Điểm nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở An Nghĩa là sự tham gia tích cực của người dân. Xã đang duy trì hiệu quả 35 mô hình khu dân cư tự quản về ANTT; 12 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; 3 mô hình camera an ninh; 8 mô hình dòng họ tự quản; 1 mô hình “Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật”.

Xây thế trận an ninh vững chắc từ lòng dân

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, MTTQ xã An Nghĩa còn đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Nhân dân hiến trên 6.000 m2 đất; đóng góp trên 4 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; lắp đặt trên 300 bóng điện chiếu sáng tại các tuyến đường tự quản. Qua đó, góp phần củng cố khối đoàn kết, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nhân dân xã An Nghĩa ra quân vệ sinh môi trường.

Đồng chí Lê Thị Lanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Nghĩa cho biết: “Chúng tôi luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an, các đoàn thể và khu dân cư để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia giữ gìn ANTT. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của phong trào thì hiệu quả công tác bảo đảm ANTT được nâng lên rõ rệt”.

Sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ và lực lượng Công an xã đã góp phần kéo giảm 22% số vụ vi phạm pháp luật và 35% số vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn so với giai đoạn trước. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; các mâu thuẫn trong Nhân dân được hòa giải kịp thời, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp về ANTT.

Thượng tá Lỗ Văn Tiến - Trưởng Công an xã An Nghĩa đánh giá: “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn”.

Công an xã An Nghĩa xuống khu dân cư nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ xã và tăng cường công tác phối hợp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm ANTT. Khi mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ an ninh” ở cơ sở, thế trận an ninh Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để xã An Nghĩa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Đinh Thắng