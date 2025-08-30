An Nghĩa chú trọng công tác tiếp công dân

Sau khi chính quyền xã đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, xã An Nghĩa đã tập trung thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ; kịp thời giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, UBND xã đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho bộ phận tiếp công dân, xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân, theo quy định. Công chức được phân công tiếp công dân trực tất cả các ngày làm việc trong tuần, thực hiện mở sổ và theo dõi, ghi chép về tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ, đột xuất. Chủ tịch UBND xã theo lịch định kỳ thứ 5 hàng tuần thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Địa điểm tiếp công dân của xã được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. UBND xã cũng thông báo lịch tiếp công dân rộng rãi trên hệ thống FM, trang Thông tin điện tử của xã. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã đã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo thống kê, từ ngày 01/7/2025 đến ngày 28/8/2025, Bộ phận Tiếp công dân xã An Nghĩa đã tiếp 49 lượt công dân. Chủ tịch UBND xã tiếp định kỳ 04 đoàn với 08 công dân. UBND xã đã tổ chức 02 buổi đối thoại đột xuất tại trụ sở UBND xã và nhà văn hoá thôn Lão Ngoại với đại diện dòng họ Bùi và đại diện nhân dân thôn Lão Ngoại. Tiếp nhận, phân loại và xử lý 63 đơn thư gồm khiếu nại 1 đơn; tố cáo 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 61 đơn. Nội dung chủ yếu tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã 58 đơn; không thuộc thẩm quyền là 5 đơn. Tổng số vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết 52 vụ; đã giải quyết xong 09 vụ; đang giải quyết 37 vụ việc; hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 vụ việc; ban hành 07 văn bản giải quyết, trả lời công dân.

Lãnh đạo xã An Nghĩa làm việc với công dân nắm tình hình kịp thời giải quyết vướng mắc

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn KNTC của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết ngày càng được nâng cao. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, yêu cầu của công dân, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các ngành đã thực hiện việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, nhằm công khai, minh bạch chứng cứ xác minh theo quy định pháp luật. Đại diện HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham dự cùng UBND xã để thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân trước khi ban hành văn bản giải quyết; đồng thời giám sát việc giải quyết của UBND các cấp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và trong quần chúng Nhân dân. Từ đó, người dân thông hiểu và đồng tình với các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai.

Người dân xã An Nghĩa giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở các cấp, các ngành. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ để tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để đơn, thư tồn đọng, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp; hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài tồn đọng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hoạt động đối thoại giữa chính quyền với các tổ chức, công dân; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết KNTC của công dân; thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC do các cơ quan cấp trên tổ chức. Kiên quyết xử lý các trường hợp KNTC đã được giải quyết thỏa đáng, có lý có tình, đúng pháp luật, hết thẩm quyền nhưng lợi dụng quyền KNTC để gây mất an ninh trật tự tại Trụ sở các cơ quan nhà nước và nơi công cộng.

Đinh Thắng