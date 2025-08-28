Phú Thọ 24h
Ấn tượng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 27/8, tại Thủ đô Hà Nội, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra với quy mô hoành tráng, tạo ấn tượng mạnh và khí thế phấn khởi cho ngày lễ trọng đại của Tổ quốc.

Buổi sơ duyệt bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 27/8. Mở màn là nghi thức rước đuốc.

Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chính tại nơi đây, 80 năm trước, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Từng khối diễu hành qua Lăng Bác đầy kiêu hãnh và xúc động.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới tung bay.

Trong 2 giờ của buổi sơ duyệt, hơn 16.000 quân nhân đã thể hiện sức mạnh và kỷ luật quân đội, tạo dấu ấn lớn trước thềm tổng duyệt và ngày lễ chính thức.

Những trang bị ngày càng hiện đại của các lực lượng vũ trang.

Ngoài Quảng trường Ba Đình, đoàn diễu binh đi qua nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội.

Hàng vạn người dân cùng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành.

Cụ Nguyễn Hồng Tĩnh (quê ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội) cũng có mặt để xem sơ duyệt. Nhìn từng khối diễu hành đi qua, cụ nhận xét: "Tôi cảm nhận được lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh."

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm chia sẻ cảm xúc và bày tỏ tình cảm với Nhân dân ở đoạn giao đường Liễu Giai - Đội Cấn - Văn Cao.

Anh Tô Hiếu Phong ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội không giấu được niềm tự hào khi theo dõi buổi sơ duyệt. Anh chia sẻ: "Tôi thấy mọi người đến đây rất đông và nhiệt huyết. Không khí quá tuyệt vời và tôi càng cảm thấy tự hào mình là Việt Nam."

Người dân tới theo dõi buổi sơ duyệt ở các độ tuổi và tầng lớp khác nhau, nhưng có chung một tình yêu với Đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Huy Trần - Duy Thành - Mỹ Duyên - Đặng Khánh


