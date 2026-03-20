Ấn tượng tour đêm Đền Hùng

Trong không khí cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” đang tạo dấu ấn đặc biệt, mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu lắng, khác biệt. Trong ánh sáng huyền ảo của đêm, Đền Hùng hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào và sự gắn bó với cội nguồn dân tộc.

Tối 19/3, từ 19h30' đến 22h, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” đầu tiên của năm đã thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp du lịch, phóng viên và du khách tham gia. Khác hẳn với không khí náo nhiệt ban ngày, Đền Hùng về đêm mang vẻ trầm mặc, tĩnh tại. Trong không gian ấy, từng bước chân hành hương dường như chậm lại, thành kính và sâu lắng hơn.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng mang vẻ đẹp huyền ảo, linh thiêng khi màn đêm buông xuống.

Hành trình bắt đầu từ cổng Trung tâm lễ hội, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng những dải đèn lồng lung linh, dẫn lối du khách ngược núi Nghĩa Lĩnh. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông chùa ngân vang, hòa quyện với hương trầm thoang thoảng, tạo nên một bức tranh đêm huyền ảo, đậm chất tâm linh.

Du khách hào hứng tham gia tour đêm với những chiếc đèn lồng.

Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Hạ - nơi gắn với truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai - nguồn gốc của cộng đồng dân tộc, nghĩa đồng bào cũng khởi nguồn từ đó. Trong ánh đèn dịu nhẹ cùng với những chiếc đèn lồng lung linh, huyền ảo, không gian nơi đây càng trở nên trang nghiêm, gợi nhắc mỗi người về hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng.

Tiếp đó, du khách di chuyển lên Đền Trung - nơi lưu giữ câu chuyện Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh giầy lên vua cha để chọn người nhường ngôi kế nghiệp - biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của nền văn minh lúa nước.

Du khách thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Đền Thượng.

Điểm nhấn của hành trình là Đền Thượng - nơi các Vua Hùng xưa kia tế trời đất, cầu quốc thái dân an. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng lá rừng xào xạc, ánh nến lung linh cùng nghi lễ dâng hương, dâng nến được tổ chức trang trọng đã tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, để lại nhiều xúc cảm cho du khách. Ánh nến lung linh giữa núi rừng Nghĩa Lĩnh không chỉ soi sáng không gian, mà còn thắp lên niềm tự hào, lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên.

Hành trình khép lại tại Đền Giếng - nơi thờ công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa. Dòng nước trong lành, không gian thanh tịnh nơi đây như một dấu lặng nhẹ nhàng, giúp du khách hoàn tất hành trình tâm linh trọn vẹn. Nhiều người chia sẻ, chính sự tĩnh lặng và sâu lắng của màn đêm đã giúp họ cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa, lịch sử của quần thể di tích đặc biệt này.

Lần đầu tiên tham gia tour đêm, chị Trần Thị Phương (xã Sông Lô) bày tỏ: “Chúng tôi đã đến Đền Hùng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm vào ban đêm. Không gian rất yên tĩnh, trong lành, tạo cảm giác trang nghiêm và ấn tượng sâu sắc hơn so với ban ngày”.

Những đứa trẻ cũng thích thú khi được trải nghiệm Đền Hùng về đêm.

Theo đánh giá của nhiều du khách, tour đêm không chỉ là một sản phẩm du lịch mới mà còn là một cách tiếp cận khác để cảm nhận di sản. Khi không còn sự ồn ào, đông đúc, không gian tâm linh được trả lại chiều sâu vốn có, giúp mỗi người lắng lại, chiêm nghiệm, tạo nên sợi dây vô hình kết nối với cội nguồn dân tộc.

Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Thị Hoàng Oanh cho biết: “Tour đêm Đền Hùng thường được tổ chức trước và trong thời gian diễn ra lễ hội hằng năm. Chúng tôi mong muốn thông qua việc tổ chức tour đêm này sẽ góp phần thay đổi thói quen, tư duy của người Việt thường chỉ đến Đền Hùng vào ban ngày; đồng thời mang đến cho du khách trải nghiệm mới mẻ về du lịch tâm linh, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Thông qua sản phẩm du lịch này góp phần làm phong phú thêm sắc màu du lịch của tỉnh”.

Để chuẩn bị cho chương trình tour đêm, Khu di tích đã chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị; đồng thời chú trọng đầu tư hệ thống ánh sáng, trang trí cảnh quan, tăng cường công tác an ninh trật tự, hướng dẫn du khách. Các hoạt động như tham quan Bảo tàng Hùng Vương, dâng hương tại Đền Thượng, trải nghiệm không gian văn hóa... được tổ chức khoa học, tạo thành chuỗi trải nghiệm liền mạch.

Tour đêm Đền Hùng tạo điểm nhấn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

Việc đưa tour đêm vào khai thác không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch văn hóa, tâm linh. Trong bối cảnh ngành du lịch đang đẩy mạnh chuyển đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ, những sản phẩm mang tính trải nghiệm sâu như tour đêm Đền Hùng được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay, tour đêm hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hồng Nhung