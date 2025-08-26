Ảnh hưởng cơn bão số 5 trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại sơ bộ ước tỉnh 1 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ 19 giờ ngày 24/8 đến 7 giờ ngày 26/8/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, gây thiệt hại tại một số địa phương.

Lượng mưa tại một số trạm như Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng)270,4mm; An Bình (xã An Bình) 262mm; hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 261,4mm; Đồng Bàng (xã Mai Châu) 249mm; Nam Phong (xã Mường Thàng) 241mm; Xuân Đài 215,8mm; Phượng Mao (xã Tu Vũ) 205,8mm... Các trạm còn lại trong tỉnh từ 30-200mm. Mực nước trên các sông tại thời điểm 7 giờ ngày 26/8, trên Sông Bôi, tại trạm Hưng Thi trên báo động II là 1,47m; trên sông Bùi tại trạm Lâm Sơn trên báo động I là 0,65m; trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn trên báo động I là 0,88m.

Các lực lượng thu dọn, khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 5 tại xã Sơn Lương (Ảnh: Trang thông tin xã Sơn Lương).

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 7 giờ ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh có 1 người ở xã Sơn Lương bị thương do tấm tôn mái lợp văng trúng khi đang tránh trú mưa bão tại sân nhà văn hóa khu. Có 52 nhà ở, 2 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hại, 9 nhà dân bị sạt lở đất; một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập đổ. Mưa lớn cũng khiến sạt lở tại một số điểm giao thông cùng một số thiệt hại khác. Thiệt hại tính đến thời điểm 7 giờ sáng 26/8 khoảng 1 tỷ đồng.

Để ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục các thiệt hại, tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Đã di dời, sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét, ngập úng. Đồng thời huy động lực lượng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Nguyễn Huế