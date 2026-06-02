Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đất Tổ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Năm 2026, Tỉnh đoàn Phú Thọ triển khai chương trình tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ thí sinh và người nhà, góp phần bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra an toàn, thuận lợi.

Thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Việt Trì chúc mừng các thí sinh hoàn thành bài thi.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Các đội hình tình nguyện thực hiện nhiều phần việc như hướng dẫn khu vực thi, hỗ trợ nước uống miễn phí, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, động viên tinh thần thí sinh trước giờ làm bài và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Dù thời tiết đã dịu hơn so với những ngày nắng nóng cao điểm, song việc thực hiện nhiệm vụ dưới cái nắng mùa hè vẫn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiệt huyết của mỗi tình nguyện viên.

Thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Việt Trì hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh.

Là thành viên đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Việt Trì, em Đỗ Lê Duy, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Việt Trì chia sẻ: “Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học trước, em cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị tình nguyện viên. Vì vậy, khi nhà trường thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình năm nay, em đăng ký ngay. Em mong muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ các thí sinh, giúp các em có thêm sự tự tin và tâm lý thoải mái khi bước vào phòng thi”.

Từ những bước chân đầu tiên đến điểm thi, nhiều sĩ tử đã nhận được sự quan tâm, động viên từ lực lượng tình nguyện qua những chai nước mát, những lời chúc may mắn và sự hướng dẫn tận tình. Những hành động tuy nhỏ nhưng đã tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững vàng vượt qua kỳ thi.

Đoàn thanh niên phường Hòa Bình triển khai mô hình “Chuyến xe xanh - Gắn kết yêu thương - Vững bước tương lai”.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thu Huyền, phụ huynh thí sinh Trần Duy Hiếu dự thi vào lớp chuyên Hóa, chia sẻ: “Những ngày qua, gia đình dành nhiều sự quan tâm cho kỳ thi của cháu nhưng cũng luôn động viên để cháu không bị áp lực. Khi đưa con đến điểm thi, tôi rất yên tâm khi thấy lực lượng thanh niên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Sự quan tâm ấy tạo cảm giác gần gũi, giúp các em thêm tự tin trước kỳ thi”.

Đoàn thanh niên xã Dân Chủ triển khai đội tình “Tiếp súc mùa thi” năm 2026.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” còn được triển khai rộng khắp ở các địa phương. Tại xã Dân Chủ, Đoàn thanh niên xã thành lập 2 đội hình tình nguyện với 70 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại Trường THPT Trung Giáp và Trường THCS Trung Giáp.

Ngay từ sáng sớm, các ĐVTN có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, hướng dẫn khu vực thi, phát nước uống và động viên tinh thần các em trước khi bước vào các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: “Đội hình tình nguyện được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ địa phương”.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng. Những việc làm thiết thực, những nụ cười thân thiện và sự tận tâm của lực lượng tình nguyện viên góp phần xây dựng một mùa thi an toàn, thuận lợi, lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Phú Thọ trong lòng thí sinh, phụ huynh và xã hội.

Thu Hà