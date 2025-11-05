Arsenal lập kỷ lục không tưởng sau 122 năm

Arsenal nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 3-0 trên sân Slavia Prague, qua đó tái hiện kỷ lục giữ sạch lưới 122 năm từng được ghi vào năm 1903.

Rạng sáng 5/11, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague ở vòng bảng Champions League. Bukayo Saka mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 32, trước khi Mikel Merino - người được HLV Mikel Arteta đẩy lên đá cao nhất lập cú đúp trong hiệp hai để ấn định kết quả. Với thắng lợi này, “Pháo thủ” giành trọn 12 điểm sau 4 trận, ghi 11 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Thành tích hoàn hảo ấy giúp Arsenal trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử Champions League giữ sạch lưới cả 4 trận mở màn, sau Leeds United ở mùa giải 1969/70. Trong trận gặp Slavia Prague, hàng thủ của Arteta tiếp tục cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối, chỉ để đối thủ tung ra một cú sút trúng đích duy nhất và đạt thông số xG 0,46. Cuối trận, VAR còn can thiệp để hủy một quả phạt đền tiềm ẩn cho đội chủ nhà, giúp Arsenal khép lại trận đấu mà không thủng lưới.

Arsenal thắng Slavia Prague 3-0 để giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận Champions League

Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp và giữ sạch lưới trên mọi đấu trường cũng giúp Arsenal sánh ngang kỷ lục tồn tại 122 năm của chính câu lạc bộ, từng được thiết lập vào năm 1903. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ Preston North End (1889) và Liverpool (1920) từng làm được điều tương tự. Tính đến nay, “Pháo thủ” đã trải qua 776 phút thi đấu liên tiếp mà chưa để lọt lưới - con số phản ánh sự tổ chức và kỷ luật ở mức cao nhất dưới thời Arteta.

Ngôi sao sáng nhất của Arsenal trong trận đấu này là Bukayo Saka. Đeo băng đội trưởng, cầu thủ người Anh ghi bàn mở tỷ số, tung ra 6 cú sút với 5 lần trúng đích - hiệu suất tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Saka hoạt động năng nổ ở cả hai hành lang cánh, liên tục hoán đổi vị trí để tạo khoảng trống cho đồng đội, đồng thời là nguồn cảm hứng trong các pha tấn công.

Chuỗi 8 trận giữ sạch lưới giúp Arsenal cân bằng kỷ lục từng thiết lập từ năm 1903

Phát biểu sau trận, HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Chúng tôi đang chơi với sự tập trung và kỷ luật cao nhất. Giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp là thành tựu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là cách chúng tôi kiểm soát trận đấu”.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal tiến gần hơn đến vòng 16 đội Champions League mà còn khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu. Đội bóng London đang thể hiện sức mạnh toàn diện, từ hệ thống phòng ngự chắc chắn đến khả năng tận dụng cơ hội ở tuyến trên.

Đặc biệt, trận thắng trước Slavia Prague còn ghi dấu thêm một cột mốc lịch sử khác khi tài năng trẻ Max Dowman, mới 15 tuổi 308 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Champions League trong màu áo Arsenal.

Với phong độ hiện tại, “Pháo thủ” của Arteta không chỉ tái hiện những trang sử vàng son mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn, chinh phục danh hiệu châu Âu sau bao tháng năm chờ đợi.

