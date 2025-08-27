Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Thọ mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ, hình thành nên các “siêu phường” với quy mô dân số lớn chưa từng có tại địa phương. Dưới đây là ba phường hiện có dân số đông nhất tỉnh Phú Thọ.

Phường Hòa Bình có dân số top1 tỉnh Phú Thọ

Với gần 79.000 người, phường Hòa Bình hiện là đơn vị hành chính đông dân nhất tỉnh Phú Thọ và thuộc tốp khủng về dân số trên toàn quốc.

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 7 phường, xã trước đây gồm: Phương Lâm, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Hữu Nghị, Thịnh Lang, Tân Thịnh, Trung Minh. Đảng bộ phường có 157 tổ chức đảng trực thuộc với trên 6.000 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hòa Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, dự kiến thu ngân sách phường năm sau tăng 15% so với năm trước, đến năm 2030 đạt 48.303 tỷ đồng.

Phường Hòa Bình có vị trí trung tâm đô thị ven sông, tập trung nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng hiện đại. Phường được kỳ vọng sẽ trở thành “vùng lõi” phát triển, kiến tạo một không gian đô thị hiện đại, năng động, mang lại động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn mới của tỉnh Phú Thọ.

Phường Vĩnh Phúc: Trung tâm phát triển năng động

Xếp thứ hai về quy mô dân số là phường Vĩnh Phúc với khoảng hơn 78.000 người, trên diện tích hơn 25km2.

Phường thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường: Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền, Đống Đa (thuộc thành phố Vĩnh Yên cũ). Phường Vĩnh Phúc cách trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ là phường Việt Trì 25km về phía Đông, cách thành phố Hà Nội 55km về phía Tây bắc và cách sân bay Quốc tế Nội Bài 25km.

Nằm ở phía Đông của tỉnh, giáp ranh với Hà Nội nên phường Vĩnh Phúc có vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế. Khu vực này đang thu hút nhiều dự án công nghiệp, đô thị và hạ tầng logistics. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực dồi dào, Vĩnh Phúc đang từng bước trở thành trung tâm phát triển năng động của tỉnh cũng như vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Phường Việt Trì: Trung tâm văn hóa – lễ hội

Phường Việt Trì có dân số đông thứ ba, đây được coi là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Phú Thọ

Phường Việt Trì (thành phố Việt Trì) là phường đông dân thứ ba của tỉnh với khoảng 70.000 người. Đơn vị hành chính này được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường, xã: Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và Trưng Vương.

Phường Việt Trì là nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Phú Thọ mới. Đây cũng là địa bàn diễn ra các sự kiện lớn như Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Việc hình thành các “siêu phường” với quy mô dân số lên đến 70.000–80.000 người đặt ra yêu cầu cao đối với bộ máy quản lý và năng lực cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển đồng bộ hạ tầng, việc điều chỉnh hành chính cũng đòi hỏi sự linh hoạt trong tổ chức bộ máy, đảm bảo phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, việc xây dựng các phường lớn là xu thế tất yếu, song cũng cần đi kèm với giải pháp đồng bộ về quy hoạch, quản lý dân cư và phát triển bền vững. Tính theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập thì Phú Thọ hiện có 15 phường, các phường này chính là các đô thị phát triển của tỉnh. Phú Thọ phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 là 35%. Như vậy thời gian tới tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng kế hoạch để nâng cấp khoảng 22 xã thành phường hoặc các khu vực hình thành đô thị có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương theo Nghị quyết số 66.1/2025/NQ-CP ngày 18/7/2025 của Chính phủ.

Ngọc Hà