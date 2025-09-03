Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đường

Quả na vẫn có lợi cho người bệnh đái tháo đường nếu biết ăn đúng cách. Để ăn na một cách an toàn và không làm tăng đường huyết, người bệnh nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ.

1. Người bệnh đái tháo đường có ăn quả na được không?

Ăn quả na ngon miệng và có thể mang lại lợi ích cho người bệnh đái tháo đường nếu được sử dụng hợp lý.

Chỉ số GI của na là 54, thuộc nhóm thực phẩm có GI thấp (GI ≤ 55). Điều này cho thấy na không làm tăng đường huyết một cách đột ngột.

Tải trọng đường huyết (GL) của na là 10, cũng thuộc nhóm GL thấp (GL ≤ 10). GL là chỉ số phản ánh cả GI và lượng carbohydrate trong thực phẩm cho biết tổng tác động của một bữa ăn lên đường huyết.

Na cũng chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường vào máu.

Magie trong na hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu, giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Vitamin C cũng đóng vai trò trong quá trình tái tạo insulin, từ đó giúp người bệnh kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Với cả hai chỉ số GI và GL không cao và một số dưỡng chất giúp điều hòa đường huyết, na được đánh giá là loại trái cây khá an toàn cho người bị đái tháo đường miễn là ăn đúng cách.

2. Cách ăn na an toàn tránh tăng đường huyết

Ăn na với lượng vừa phải

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Ăn nhiều na cùng một lúc sẽ làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể gây biến động đường huyết nhanh chóng. Vì vậy, nên ăn na lượng vừa phải để tránh lượng đường huyết tăng quá cao.

Theo khuyến cáo, lượng trái cây người bệnh đái tháo đường mỗi lần ăn nên chứa khoảng 15 g carbohydrat. Đối với quả na, lượng không quá 100 g/lần ăn, tương đương với 1/2 quả na cỡ trung bình, ăn tối đa 2 lần/ngày.

Chọn na không quá chín

Chọn na không quá chín, vì na quá chín sẽ chứa lượng đường cao hơn dễ làm tăng đường huyết.

Ăn na trực tiếp không thêm đường

Đây là cách tốt nhất để tận dụng chất xơ trong na. Chỉ ăn thịt quả nguyên chất, không thêm đường hoặc sữa đặc, sữa chua có đường hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo khác.

Chọn thời điểm ăn hợp lý

Tránh ăn na vào lúc bụng đói vì có thể khiến đường huyết tăng nhanh chóng. Hãy ăn na sau các bữa ăn chính hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh để cân bằng đường huyết.

Người bệnh đái tháo đường nên ăn quả na với lượng vừa phải và không nên ăn khi đói.

Một số thực phẩm có thể kết hợp với na

Người bệnh đái tháo đường có thể ăn na kết hợp với các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua không đường hoặc các loại hạt để làm chậm quá trình hấp thu đường.

Na trộn với sữa chua không đường: Sữa chua không đường cung cấp protein và canxi giúp làm giảm chỉ số đường huyết tổng thể của bữa ăn.

Na và các loại hạt: Người bệnh có thể ăn một vài hạt hạnh nhân hoặc hạt điều cùng với na. Các loại hạt này chứa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ giúp cân bằng bữa ăn, làm chậm quá trình hấp thu đường.

Na và các loại thực phẩm khác: Kết hợp na vào các bữa ăn nhẹ lành mạnh khác như salad trái cây với protein từ thịt gà.

Các thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn so với carbohydrate đơn giản. Khi ăn cùng na, chúng sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa khiến lượng đường từ na không được hấp thu vào máu một cách đột ngột.

Protein, chất xơ và chất béo lành mạnh cũng giúp no lâu hơn, người bệnh sẽ không cảm thấy đói nhanh và tránh được việc ăn vặt không kiểm soát, từ đó giúp kiểm soát đường huyết và cân nặng tốt hơn.

Lưu ý: Người bệnh đái tháo đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên để kiểm soát ở mức an toàn. Trong trường hợp có biểu hiện bất thường, đường huyết tăng cao, người bệnh cần gặp bác sĩ để được kiểm tra cụ thể, điều chỉnh thuốc và chế độ ăn uống phù hợp.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)