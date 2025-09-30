Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất huy động hàng chục CBCS giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Ngày 30/9/2025, tại Khu 8, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, trên địa bàn xã Thanh Thủy đã có mưa lớn gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình trên địa bàn

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV2-Thống Nhất đã nhanh chóng có mặt tại từng hộ nhà dân, chia thành các tổ công tác đến từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. Công việc chủ yếu tập trung vào hỗ trợ bà con thu dọn, sắp xếp lại nhà cửa, vận chuyển vật chất, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân sau bão.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các CBCS Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã khẩn trương có mặt tham gia giúp đỡ các hộ gia đình dọn dẹp bùn đất, lau rửa các vật dụng sinh hoạt

Dù khối lượng công việc nhiều, điều kiện thời tiết còn mưa ẩm, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao quyết tâm, không quản ngại khó khăn, chung sức cùng Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Hình ảnh những người lính xông pha dọn dẹp, gánh vác vật chất, cùng bà con dựng lại nhà cửa, sân vườn đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo nên nguồn động viên lớn lao, giúp bà con thêm vững tin vượt qua khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các CBCS Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất cùng lực lượng dân quân địa phương đã chung sức giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống

Hoạt động của lực lượng Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất và Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó quân – dân, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.

Mỗi việc làm, hành động của CBCS với tinh thần “ở đâu nhân dân cần, ở đó có Bộ đội” đã tiếp tục để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Với phương châm “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có bộ đội”, sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng đã giúp người dân xã Thanh Thủy giảm bớt khó khăn trước mắt, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Mạnh Hùng