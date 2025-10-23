Bàn giao Kiosk thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho xã Hiền Lương

Ngày 23/10, UBND xã Hiền Lương phối hợp với Viện sáng tạo và chuyển đổi số (ICDT) tổ chức lễ bàn giao Kiosk thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành chính công cấp xã, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số ở địa phương. Tới dự có lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Viện sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Hiền Lương, Viện sáng tạo và chuyển đổi số (ICDT) ký kết chuyển giao giải pháp thiết bị Kiosk thông minh.

Kiosk thông minh là thiết bị tự động hóa, tích hợp công nghệ AI và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Quy trình sử dụng đơn giản bằng 2 luồng: Màn hình cảm ứng hoặc giọng nói. Người dân quét thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc nhập mã định danh cá nhân tại màn hình cảm ứng. Thông qua màn hình cảm ứng hoặc giọng nói, hệ thống sẽ tự động nhận diện thông tin, hướng dẫn chọn thủ tục như: Đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, khai sinh,... Người dùng điền biểu mẫu điện tử, hệ thống kiểm tra tự động và in phiếu hẹn rồi chuyển hồ sơ đến cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phụ trách từng lĩnh vực phù hợp để tiếp tục xử lý.

Các đại biểu trải nghiệm thiết bị Kiosk thông minh

Hiền Lương là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đưa vào sửa dụng thiết bị Kiosk thông minh trong giải quyết thủ tục hành chính công cấp xã. Qua đó, giúp người dân và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiết kiệm thời gian, giảm tình trạng ùn ứ, chờ đợi tại quầy giao dịch.

Hơn nữa, hệ thống đảm bảo tính minh bạch nhờ lưu trữ dữ liệu điện tử. Đây là phương pháp tiếp cận mới, góp phần đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ hiệu quả.

Hồng Nhung