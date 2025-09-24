Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Sơn Lương

Chiều 24/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với xã Sơn Lương tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng tại khu Đại Phú. Dự chương trình có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc cùng các đại biểu kéo băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng.

Gia đình ông Nguyễn Huy Bằng thuộc hộ nghèo, nhiều năm sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp. Sẻ chia với hoàn cảnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Đảng uỷ xã Sơn Lương và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình ông xây dựng căn nhà mới với tổng kinh phí 280 triệu đồng, trong đó Ban Nội chính Trung ương hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phú Thọ vận động hỗ trợ 60 triệu đồng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại lễ trao nhà

Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 * 5/1/2026). Đồng chí mong muốn gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để gia đình phát triển kinh tế. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc cùng đơn vị tài trợ trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng

Tại buổi bàn giao nhà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Lương, đơn vị tài trợ đã trao tặng các phần quà động viên gia đình ông Nguyễn Huy Bằng.

Khánh Duy